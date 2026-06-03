Tom Holland comparte lo que siente al actuar junto a Zendaya: “no podría imaginar hacer lo que hago sin ella”

Zendaya y Tom Holland se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood, la pareja se conoció en el set de Spider-Man, y desde entonces se han ganado el corazón de millones de fans.

En una reciente entrevista, Tom aseguró que la conexión que comparte con Zendaya, tanto en su vida personal como profesional, contribuye a crear una química especial en pantalla y momentos memorables para el público.

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Los halagos y admiración de Tom Holland a Zendaya

Durante el episodio del podcast Good Hang de Amy Poehler, que se realizó el pasado 2 de junio, Tom habló sobre la increíble química que tiene con Zendaya dentro y fuera de la pantalla, y cómo ha sido un auténtico salvavidas para él.

“No podría imaginar hacer lo que hago sin ella": declaró el actor de 30 años.

El actor también se deshizo en halagos hacia su pareja en la vida real, elogiando por completo su ética profesional y talento: “Creo que es... creo que es la mejor actriz que hay”, exclamó emocionado. “De verdad creo que tiene algo especial”. Y añadió: “Lo que me encanta de verla trabajar como actriz es que es simplemente valiente”.

La escena de Spider-Man: Brand New Day que Tom Holland y Zendaya lograron superar como pareja

Tom también contó la curiosa experiencia que vivieron durante el rodaje de su más reciente película, Spider-Man: Brand New Day, el actor asegura que su no fueran pareja fuera de la pantalla, probablemente no hubiera funcionado.

“Grabamos mi cobertura. Ahora estamos haciendo su cobertura, y jamás soñaría con decirle esto a una actriz con la que no estuviera. Así que le dije: '¿Crees que esta escena está funcionando?’ Y ella dijo: ‘No. No creo que la escena funcione en absoluto’”, dijo Holland. “Fui con los productores y pregunté: '¿Creen que la escena está funcionando?’ Ellos dijeron, ‘No’, y yo dije, ‘sí, Z y yo realmente no lo estamos sintiendo’”.

Holland y Zendaya entonces trasladaron sus preocupaciones al director de la película, Destin Daniel Cretton, diciendo: “Oye, escucha, sé que llevamos horas rodando y odio decírtelo, pero simplemente no creo que esta escena esté funcionando. Lo que se supone que debemos sentir, no lo estamos sintiendo en el momento’”.

Tom quedó fascinado con la reacción del director: “Él escuchó, se sentó y me dijo: '¿Qué intentas sentir?’ Se lo dije y me dijo: ‘Eso es exactamente lo que tenemos que sentir.’ Dijo al equipo: ‘Todos pueden irse a casa y nos vamos a sentar a reescribir esta escena.’ Al día siguiente vinimos y volvimos a rodar la escena y me alegro mucho de haberlo hecho porque se nota en la película”.

Tom bromeó sobre lo extraño que sería interpretar esas escenas con alguien que no fuera Zendaya, imaginando conversaciones incómodas sobre la química entre los personajes.