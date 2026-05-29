Tom Holland habla de su futuro en el universo de Spider-Man y de su curiosa teoría de la “pubertad araña”

Han pasado 10 años desde que Tom Holland debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel como el nuevo Spider-Man, desde entonces ha logrado conectar plenamente con la esencia y personalidad de Peter Parker.

Durante la última década, Holland no sólo ha protagonizado una trilogía de Spider-Man, también ha participado en varias películas del MCU junto a los Vengadores, y tras el éxito de Spider-Man: No Way Home y una pausa en el personaje, el actor por fin se alista para volver con Spider-Man: Brand New Day.

Las ideas creativas de Tom Holland en “Spider-Man: Brand New Day”

En una reciente entrevista con Empire, Tom ha confesado que para esta nueva entrega del arácnido personaje, ha podido tener una participación mucho más activa en las ideas creativas de la cinta.

Tom explicó que participó en reuniones constantes con productores y creativos para desarrollar ideas y definir el rumbo narrativo de la película, y durante esas sesiones, realizadas cada dos semanas, el actor presentó una propuesta inicial que terminó influyendo en una de las tramas principales del proyecto.

La propuesta de Tom planteaba una etapa en la que Peter Parker atraviesa cambios en sus habilidades, una idea que llamó informalmente “pubertad araña”, en referencia a la pérdida de control sobre sus poderes mientras evolucionan.

“Mi propuesta, cuando la presenté, se llamaba ‘Pubertad Araña’. ¿Qué pasa si Peter Parker pierde el control y las cosas cambian? ‘Pubertad Araña’ fue mi eslogan para el estudio, que fue rechazado de inmediato. Pero les gustó la idea principal y se convirtió en lo que tenemos ahora en la película”, dijo.

Tom Holland habla de su futuro en el universo de Spider-Man

Holland habló sobre su regreso como Spider-Man tras varios años sin una película en solitario del personaje, destacando su interés en la evolución de Peter Parker y en contribuir al futuro del universo cinematográfico.

Además, señaló que busca influir en el desarrollo de Spider-Man dentro del MCU, al igual que otros actores lo han hecho anteriormente.

“Para quien sea el próximo, ya sea Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman o algo así, me encantaría participar en la creación del siguiente capítulo. No sé cómo será. Pero si pudiera hacer por mí lo que Downey hizo, me sentiría completamente feliz al retirarme”, afirmó.

Spider-Man: Brand New Day marcará una nueva etapa cinematográfica del personaje y llegará a los cines el 29 de julio, contando nuevamente con Tom Holland como Peter Parker tras los acontecimientos de la entrega anterior.