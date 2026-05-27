La impactante confesión de Jacob Elordi sobre su última escena en Euphoria

La tercera temporada de Euphoria sigue dando mucho de qué hablar, especialmente por el impactante destino de Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi, que ha tenido uno de los finales más oscuros y perturbadores de la serie.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los fans, es la reacción de Jacob, pues ha confesado que filmar su escena final, ha sido uno de sus mejores momentos en el set.

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Jacob Elordi reacciona a la muerte de su personaje Nate Jacobs en Euphoria

En un especial detrás de cámaras emitido tras el episodio, Jacob contó cómo fue grabar una de sus escenas más impactantes de Euphoria, ya que Nate termina enterrado vivo dentro de un ataúd improvisado tras ser secuestrado por prestamistas criminales debido a una millonaria deuda.

“Fue una forma genial de morir. Nate fue alguien que cometió tantos errores e hizo tantas elecciones oscuras”, expresó el actor. “Es bueno ver que todo llega a lo que ha llegado”, agregó.

El supuesto novio de Kendall Jenner, también compartió su experiencia dentro del ataúd, un momento que ha descrito como tranquilizador.

“Mis hombros tocaban los lados y no podían mover mis brazos. Luego taladrarían la tapa y se oscurecía. Fue realmente agradable, en realidad. Fue bastante tranquilo ahí dentro”, contó.

¿Cómo fue para Jacob Elordi grabar con serpientes reales?

El equipo de especialistas de Euphoria aseguró que una de sus mayores preocupaciones durante el rodaje era garantizar que Jacob tuviera suficiente oxígeno mientras permanecía encerrado en el ataúd, y aunque el actor aceptó pasar el mayor tiempo posible dentro de él para dar más realismo a la escena, el momento más impactante llegó con las serpientes de cascabel.

Sam Levinson, el creador de la serie, insistió en filmar la secuencia con animales auténticos, un momento que sí hizo reaccionar a Jacob.

“Las serpientes sonaban, lo que fue realmente alarmante cuando estás encerrado en una caja”, recordó el actor. “Tenían una boa constrictora a la que le pusieron un cascabel falso en la cola”.

A pesar de todo, Jacob contó que terminó encontrándose con una de las serpientes que usaron en la filmación de su muerte en la ficción.

“Era muy linda. Era muy cariñosa. Así que simplemente se acurrucó junto a mí y fue agradable. Pero estaba muy dormida. Era una serpiente dormilona. Tuve que empujarla un poco para que subiera. Y eso fue todo”, relató entre risas.

La despedida de Jacob Elordi de Euphoria

Jacob también habló sobre lo que ha significado interpretar a Nate Jacobs desde el estreno de Euphoria en 2019, reflexionando sobre la evolución y el impacto que el personaje ha tenido en su carrera.

“Es algo agridulce”, admitió. “Esta serie es una parte enorme, no solo de mi carrera, sino de mi vida. Ha sido increíble y estoy muy orgulloso de ser parte de esto”.