Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

Bad Bunny se une a Toy Story 5 y su personaje ya está dando de qué hablar

Bad Bunny cambia los escenarios por los estudios de animación para prestar su voz en inglés y español a uno de los personajes más curiosos y llamativos de Toy Story 5.

Mayo 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Bad Bunny dará voz a Pizza con Gafas de Sol en Toy Story 5

Bad Bunny dará voz a Pizza con Gafas de Sol en Toy Story 5

Getty Images

Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la actualidad, el artista ha conquistado varios de los escenarios más importantes de la música como el Super Bowl, y ahora está listo para incursionar en el cine de animación.

El cantante puertoriqueño sigue ampliando su carrera fuera de la música y ahora debutará en el cine animado como parte del elenco de Toy Story 5, donde dará voz a un peculiar personaje llamado Pizza con Gafas de Sol.

Te podría interesar: Las fotos de Bad Bunny y Sabrina Carpenter que dispararon rumores de romance

Bad Bunny dará voz a Pizza con Gafas de Sol en Toy Story 5

A través de un comunicado en Instagram, Disney confirmó la participación de Bad Bunny en Toy Story 5, además de revelar al personaje que interpretará, la Pizza con Gafas de Sol, un juguete abandonado.

Con un estilo desenfadado y misterioso, Pizza con Gafas de Sol pertenece a una pequeña pero formidable comunidad de juguetes olvidados que viven en un cobertizo abandonado”, se lee en un comunicado emitido por Disney.

En la publicación también se puede ver al divertido juguete saltando, mientras se escucha la risa característica de Bad Bunny, dejando claro que su personaje es tan cool como él mismo.

Otro aspecto que generó expectativa es que Bad Bunny grabará sus líneas en inglés y español para Toy Story 5, destacando el alcance internacional de su participación en la franquicia animada.

¿De qué trata Toy Story 5 y cuándo se estrenará en cines?

En esta nueva entrega de Toy Story 5, nuestros juguetes favoritos deberán enfrentarse al impacto de la tecnología y las nuevas formas de entretenimiento infantil, cuando una tablet llamada Lilypad desafíe el valor de los juguetes tradicionales y provoque un choque entre el mundo clásico y la era digital.

Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de la entrega anterior, con el regreso de voces como Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), además de nuevas incorporaciones como Conan O’Brien, Tony Hale y Greta Lee.

Toy Story 5 está dirigida por Andrew Stanton, reconocido por películas como Buscando a Nemo y WALL·E, junto a Kenna Harris, mientras que la música volverá a estar a cargo del compositor Randy Newman.

Bad Bunny toy story
Melisa Velázquez
Te sugerimos
familia-sydney-sweeney-reacciona-escenas-sexuales-euphoria.jpg
Entretenimiento
La desfavorable reacción de la familia de Sydney Sweeney al ver sus escenas sexuales en Euphoria
Junio 05, 2023
 · 
Cosmopolitan
Aislinn-Derbez-y-la-magia-del-caos.jpg
Entretenimiento
De actriz a empresaria: Aislinn Derbez y su paso por ‘La magia del caos’
Noviembre 16, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
Diego Boneta revela cómo afronta su ruptura con Renata Notni
Entretenimiento
Diego Boneta rompe el silencio sobre su ruptura con Renata Notni y revela cómo es su relación hoy
Mayo 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kit Harington y Emilia Clarke
Entretenimiento
Kit Harington se incomodó al filmar escenas sexuales con Emilia Clarke por esta persona
Enero 27, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja