Bad Bunny se une a Toy Story 5 y su personaje ya está dando de qué hablar

Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la actualidad, el artista ha conquistado varios de los escenarios más importantes de la música como el Super Bowl, y ahora está listo para incursionar en el cine de animación.

El cantante puertoriqueño sigue ampliando su carrera fuera de la música y ahora debutará en el cine animado como parte del elenco de Toy Story 5, donde dará voz a un peculiar personaje llamado Pizza con Gafas de Sol.

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Bad Bunny dará voz a Pizza con Gafas de Sol en Toy Story 5

A través de un comunicado en Instagram, Disney confirmó la participación de Bad Bunny en Toy Story 5, además de revelar al personaje que interpretará, la Pizza con Gafas de Sol, un juguete abandonado.

“Con un estilo desenfadado y misterioso, Pizza con Gafas de Sol pertenece a una pequeña pero formidable comunidad de juguetes olvidados que viven en un cobertizo abandonado”, se lee en un comunicado emitido por Disney.

En la publicación también se puede ver al divertido juguete saltando, mientras se escucha la risa característica de Bad Bunny, dejando claro que su personaje es tan cool como él mismo.

Otro aspecto que generó expectativa es que Bad Bunny grabará sus líneas en inglés y español para Toy Story 5, destacando el alcance internacional de su participación en la franquicia animada.

¿De qué trata Toy Story 5 y cuándo se estrenará en cines?

En esta nueva entrega de Toy Story 5, nuestros juguetes favoritos deberán enfrentarse al impacto de la tecnología y las nuevas formas de entretenimiento infantil, cuando una tablet llamada Lilypad desafíe el valor de los juguetes tradicionales y provoque un choque entre el mundo clásico y la era digital.

Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de la entrega anterior, con el regreso de voces como Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), además de nuevas incorporaciones como Conan O’Brien, Tony Hale y Greta Lee.

Toy Story 5 está dirigida por Andrew Stanton, reconocido por películas como Buscando a Nemo y WALL·E, junto a Kenna Harris, mientras que la música volverá a estar a cargo del compositor Randy Newman.