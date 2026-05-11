Las fotos de Bad Bunny y Sabrina Carpenter que dispararon rumores de romance

La Met Gala ha sido el escenario perfecto para que nuevos rumores de romance surjan, esta vez entre Sabrina Carpenter y Bad Bunny, dos de los artistas más populares del momento, y que no dejan de generar conversación.

Las especulaciones sobre un posible romance entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter comenzaron cuando un video de ambos se viralizó en redes sociales, especialmente en X, provocando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Te podría interesar: ¿Cuál es la maldición de la MET Gala y por qué las parejas más famosas de Hollywood le temen?

¿Por qué surgieron los rumores de romance entre Sabrina Carpenter y Bad Bunny?

En un video difundido en redes sociales se ve a dos personas dentro de una camioneta negra intentando evitar las cámaras y los flashes, y aunque no se distinguen claramente sus rostros, muchos fans creen que podrían ser Bad Bunny y Sabrina Carpenter saliendo juntos de la Met Gala rumbo al after-party oficial del evento.

Mientras que algunos fans se han mostrado felices con la idea de un posible romance entre Sabrina y Bad Bunny, otros aseguran que su salida juntos del evento podría haber sido una coincidencia, y no tendría nada qué ver con un nuevo romance, pues además, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

¿Por qué surgieron los rumores de romance entre Sabrina Carpenter y Bad Bunny? Getty Images

Las comparaciones que han hecho entre Sabrina Carpenter y Bad Bunny

A pesar de que nada está confirmado, los fans ya han comenzado a hacer comparaciones de edad y estatura entre Sabrina, que está pasando por una de sus mejores etapas como artista, y Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre del cantante.

Sabrina mide alrededor de 1.55 metros y recientemente celebró su cumpleaños número 27, mientras que Bad Bunny mide 1.80 metros y tiene 32 años, por lo que entre ellos hay una diferencia de 25 centímetros de estatura y 5 años de edad, detalles que no han pasado desapercibidos para los fans.

Sabrina está disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera, consolidándose como una de las figuras más importantes del pop actual, mientras que Bad Bunny continúa destacando en la música urbana latina.