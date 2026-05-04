¿Cuál es la maldición de la MET Gala y por qué las parejas más famosas de Hollywood le temen?

Cada primer lunes de mayo, las escaleras del Museo Metropolitano de Arte se transforman en el epicentro del glamour global, para disfrutar de la MET Gala, un evento que no sólo dicta tendencias, también reúne a las figuras más influyentes de la moda, el cine y la música.

Sin embargo, con el paso del tiempo también ha ido ganando popularidad una extraña teoría que involucra a las parejas más populares de Hollywood, pues tras debutar en la alfombra roja, terminan por separarse, dando origen a la supuesta maldición de la MET Gala.

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¿Cuál es la maldición de la MET Gala?

La “maldición de la MET Gala” sostiene que muchas parejas de celebridades que debutan o asisten juntas al evento terminan poco tiempo después, y aunque algunas incluso inician su romance ahí, como el caso de Taylor Swift y Tom Hiddleston, la mayoría no logra durar, lo que refuerza la idea de que la gala marca el inicio del fin para algunos de los romances más queridos de Hollywood.

Parejas de famosos que han sido víctimas de la maldición de la MET Gala

Estas son algunas de las parejas que tras haber hecho su debut en la alfombra de la MET Gala, terminaron con el corazón roto tan solo unos meses después, alimentando la popularidad de dicha maldición.

Lily Collins y Jamie Campbell Bower: asistieron juntos a la MET en mayo de 2013, y en agosto de ese mismo año terminaron.

Chanel Iman y A$AP Rocky: hicieron su debut en mayo de 2014 y pusieron fin a su romance en octubre de ese mismo año.

Amanda Seyfried y Justin Long: Debutaron en mayo de 2015 y para septiembre de ese mismo año el amor entre ellos se había esfumado.

Bella Hadid y The Weeknd: ellos asistieron juntos en mayo de 2016, y para noviembre de ese mismo año terminaban en medio de un drama que involucró a Selena Gomez.

Selena Gomez y The Weeknd: fue en mayo de 2017 cuando hicieron su debut en la alfombra del MET, y en octubre de ese mismo año todo terminó.

Hailey Bieber y Shawn Mendes: la pareja sorprendió a sus fans con su debut en mayo de 2018 y para junio de ese mismo año, ella lo dejó por Justin Bieber.

Camila Mendes y Charles Melton: en mayo de 2019 hicieron su hermoso debut, pero para diciembre de ese mismo año, terminaron su romance.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth: fueron otra de las parejas que debutó en la alfombra del MET en mayo de 2019, y para agosto de ese mismo año ponían fin a su matrimonio.

Camila Cabello y Shawn Mendes: En mayo de 2021 fue su turno de debutar, y en noviembre terminaron su relación.

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan: es la pareja más reciente, debutaron en mayo de 2024 y en diciembre de ese mismo año terminaron en medio de un escándalo.

Algunas de estas parejas ya atravesaban por momentos complicados en su relación al pasar por la alfombra de la MET Gala; sin embargo, muchos fans creen que su asistencia fue la gota que derramó el vaso y llevó la relación a su fin.