MET Gala: cuánto cuesta un boleto, cómo conseguirlo y quién paga los vestuarios

La MET Gala no solo es uno de los eventos de moda más esperados del año, también es uno de los más exclusivos. Ver a celebridades deslumbrarnos con looks irreales en las icónicas escaleras del MET es un sueño, pero ¿alguna vez te has preguntado cuánto cuesta realmente asistir o cómo se consigue una invitación? Aquí te resolvemos las dudas más comunes, desde el precio del boleto hasta quién paga esos vestuarios de otro mundo.

¿Cuánto cuesta un boleto de la MET Gala?

Empecemos por lo primordial, aunque las celebridades son invitadas, cada lugar cuesta y vaya que no es barato. Un boleto ronda los $30,000 dólares, en caso de que quieras una mesa completa, el precio aproximado es de $275,000 dólares. Por exorbitante que parezca el precio, recordemos que es por una buena causa, ya que todo lo recaudado va para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. Ahora bien, en caso de que estés dispuesta a pagar esta cantidad, el acceso no es garantizado, porque para poder comprar un boleto, necesitas ser parte de la meticulosa lista de invitados.

¿Cómo puedo formar parte de la lista de invitados?

Cuando se trata de una lista de invitados, no hay una más exclusiva y cuidadosamente seleccionada que la de la MET gala, la cual es hecha por Anna Wintour, jefa de redacción de Vogue y una de las figuras más influyentes en la industria de la moda en las últimas décadas.

¿Quién paga los vestuarios?

En cuanto a los looks extravagantes que nos dejan sin aliento año con año, es curioso como funciona asegurar esos vestuarios. Muchas celebridades, si no es que la mayoría, son invitados de casas de moda que compran la mesa completa, aquí es cuando los diseñadores y marcas se encargan de mandar las prendas que usará cada celebridad que forme parte de sus invitados. Entonces, como tal, muchos no pagan por la ropa. Usualmente, la condición es que se regrese intacta después del evento.