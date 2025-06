León XIV: Estas celebridades tienen conexión directa con Papa

Cuando pensamos en conexiones familiares sorprendentes entre celebridades, lo último que se nos ocurre es que puedan estar relacionadas con una figura tan solemne como el Papa. Pero resulta que el Papa León XIV tiene lazos sanguíneos con varias celebridades muy conocidas de Hollywood… y no, no es una teoría de conspiración, sino el resultado de una ardua investigación del The New York Times.

Estas celebridades tienen un sorprendente parentesco con el Papa León XIV

La investigación se centró en trazar el árbol genealógico del Papa León XIV y descubrió que, gracias a un linaje que se remonta a inmigrantes franceses asentados en Canadá durante el siglo XVII, varias estrellas actuales comparten ancestros con el pontífice. Todo comenzó con los tatarabuelos franceses del Papa, quienes emigraron a Quebec, específicamente a Trois-Rivières, alrededor de 1650.

El punto clave de esta conexión es Louis Boucher de Grandpré, un antepasado canadiense que une a León XIV con celebridades como:

Madonna

Justin Bieber

Angelina Jolie

Pierre y Justin Trudeau

Hillary Clinton

Jack Kerouac

Aunque parezca sacado de una novela de Wattpad, este tipo de coincidencias no es tan raro como parece. Muchas familias en Estados Unidos –especialmente aquellas con ancestros franceses o británicos– comparten lazos genealógicos similares, lo que hace posible que una estrella del pop y una figura religiosa histórica tengan un antepasado común.