Sarah Jessica Parker rogó para que la sacaran de Sex and the City

Si hay una serie icónica de los 90s que hasta la fecha sigue siendo la favorita de millones de personas, sin duda es Sex and the City. La historia de cuatro amigas que se enfrentan a la complejidad del amor mientras lucen espectaculares en Nueva York, sin duda es la vida que muchas querrían tener.

Pero ese amor por la serie que logró casi 100 capítulos es algo que no llegó a Sarah Jessica Parker desde el inicio. Ya que durante su visita al podcast de su coprotagonista Kristin Davis, “Are You a Charlotte?”, la actriz de Hocus Pocus confesó haberle rogado a su manager que la sacara de la serie.

Aclaró que disfrutó mucho grabar el piloto de la serie, pero en cuanto se enteró de que HBO tomó la producción para convertirla en un proyecto más longevo, entró en pánico. Ya que no consideraba estar apta para el estilo de vida que conlleva tener un programa de televisión.

Incluso al pedirle a su agente que la sacara de la serie, le dijo que ella está dispuesta a negociar el trabajaría en varias películas para HBO con tal de “cumplir” su contrato. A lo que (afortunadamente) su manager se negó, y le dijo que hiciera la serie por un año; si no le gustaba, podían soltar el proyecto.

Lo curioso es que, más allá del terror de formar parte de una serie, Sarah no quiera comprometerse a una producción de este estilo, era que interfiriera con su sueño de equilibrar su participación en obras de teatro con pequeños papeles en televisión y cine.

Pero asegura que no se arrepiente de su decisión, ya que el día que caminó desde su departamento en Nueva York a la primera ubicación de grabaciones (una tienda Banana Republic en la Sexta Avenida), ella supo que tomó la decisión correcta.

“Nunca miré atrás. Y nunca me sentí mal de estar allí. No había lugar donde hubiera preferido estar en nuestro set cada día”. Sarah Jessica Parker

And Just Like That, Sarah se convirtió en una de las it girls del mundo del entretenimiento y la moda, dando vida a la inigualable Carrie Bradshaw por seis temporadas, un par de películas y un reboot que desde el 2021 nos tiene cautivadas.