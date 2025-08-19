Dua Lipa en su lover girl era

Dua Lipa, desde que saltó al estrellato, se convirtió en un enigma simplemente fascinante. Desde su manera relajada de llevar su estatus de superestrella hasta la manera en que con cada álbum redefine lo que significa ser auténtica y poderosa en la música pop. Pero ahora, más allá de sus grandes canciones o sus looks impecables, lo que más está dando de qué hablar es su faceta más inesperada: la de una verdadera lover girl.

En su reciente entrevista con Harper’s Bazaar México, para su edición de iconos, la cantante no dudó en compartir lo que la mueve en este momento de su vida y es el romance. Y no como una moda pasajera, sino como una fuerza creativa, vital y transformadora. Dua confiesa que está más feliz que nunca, y esa seguridad viene de aceptar que el amor puede ser un motor y no una debilidad.

Ser una lover girl en los tiempos del desapego emocional

En un mundo donde muchas veces se ve el desapego emocional como sinónimo de independencia, Dua nos recuerda que ser romántica también es un acto de rebeldía. A su manera nos enseña que el romance no está pasado de moda y tenemos que darnos la oportunidad de vivirlo de manera auténtica.

Ser una lover girl no significa dejarte de lado y enfocarte solo en la historia de otra persona, sino hacer del amor un motor que te ayude a crecer, a inspirarte y a crear. Y esa es quizá la parte más poderosa de la confesión de Dua; ella ya no tiene miedo de mostrarse vulnerable, porque sabe que esa vulnerabilidad es lo que la hace más fuerte.

El amor que transmite incluso desde su vestir

Esa nueva etapa en la que se deja llevar por el amor no solo se refleja en los post que sube a Instagram, sino también en su estilo y en cómo se presenta al mundo. Desde la noticia de su compromiso con Callum Turner hasta sus looks en alfombras rojas, Dua proyecta la energía de alguien que no tiene miedo de abrazar su lado más romántico.

Desde sus vestidos que brillan con detalles femeninos, a las sonrisas genuinas en sus presentaciones y hasta su música más reciente, parecen hablar de una artista que está escribiendo desde un lugar muy íntimo, pleno y lleno de valentía.

Al final del día, Dua no solo nos ha enseñado grandes coreografías o cómo estilizar un look playero para que se vea como salido de la pasarela de una semana de la moda; también nos enseña que el romance no es algo anticuado, es revolucionario. En especial cuando lo vives con autenticidad y empiezas a ver que la vulnerabilidad puede ser tu mayor fuerza.

Aunque para nosotras puede ser difícil abrirnos emocionalmente y aventurarnos a vivir nuestra lover girl era, Dua nos muestra que podemos dejar que el amor sea parte de nuestra identidad y esto no nos hace menos independientes o ambiciosas. Al contrario, nos recuerda que ser reales a nosotras mismas no nos resta poder, lo multiplica.

Si quieres leer más sobre esta nueva filosofía de vida de Dua Lipa, no olvides leer la entrevista completa en Harper’s Bazaar México.