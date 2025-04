Ellos serán los protagonistas de The Hunger Games: Sunrise On The Reaping

Si hay una saga que marcó el mundo del entretenimiento, sin duda es The Hunger Games, desde una historia que te atrapa al primer minuto, a personajes que marcaron la vida de millones.

Aunque ya pasó un tiempo desde el lanzamiento de los libros y el estreno de la última adaptación a cine, el furor por esta saga resurgió después de que Suzanne Collins anunció que lanzaría una serie de libros precuela de la historia original.

El primero fue “The Ballad of Songbirds and Snakes” y salió en 2020, tres años después se estrenó la adaptación al cine. El segundo libro titulado “Sunrise On The Reaping” salió el 18 de marzo de este año. Este libro está centrado en el año en que Haymitch Abernathy formó parte de la 50º edición de los Juegos del Hambre.

Ahora, después de muchos rumores y suposiciones, ya se dio a conocer quien dará vida a Haymitch y a su novia en la adaptación al cine. Los actores encargados son Joseph Zada como Haymitch Abernathy y Whitney Peak como Lenore Dove Baird.

Instagram | Getty Images

De momento no se ha dado a conocer más integrantes del cast, pero Francis Lawrence será el encargado de dirigir la película mientras que Billy Ray (es quien adaptará el guión, ambos trabajaron en las primeras películas de The Hunger Games. En cuanto a la fecha de lanzamiento, se espera que la película se estrene en noviembre del 2026.