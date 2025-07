Uno de los personajes principales no regresará a la secuela de Practical Magic

Este 2025 está lleno de nostalgia para los fans del cine noventero, y Practical Magic no se queda fuera de los reboots. La icónica historia de las hermanas Owens regresa para una secuela muy esperada. Y sí, ya es oficial, tanto Sandra Bullock como Nicole Kidman están confirmadas. Pero no todo son buenas noticias.

Evan Rachel Wood, quien interpretó a Kylie Owens, hija de Sally (Bullock), sorprendió a los fans al revelar que no regresará para la secuela. Y lo más fuerte fue que no se trató de una decisión personal. Fue ella misma quien, a través de sus redes sociales, explicó que no la convocaron para el proyecto, aunque estaba dispuesta a participar incluso con una línea.

“Me preguntan mucho sobre esto, así que lo aclararé ahora;

No me pidieron que volviera y estuviera en la secuela de #PracticalMagic. Ofrecí mis servicios, incluso si era una escena o una línea.

Me dijeron que están re-casting.

Lamento decepcionar a los fans.

No estaba bajo mi control ni mi elección.

Me hubiera unido felizmente a mis hermanas.”

Esto no solo entristeció a los fans, también empezarían a surgir preguntas sobre quién se encargará de dar vida al personaje de Woods. Hasta ahora, la producción no ha dado declaraciones al respecto.

Lo que sí sabemos es que el resto del elenco original sigue intacto. Además de Bullock y Kidman, también regresan Dianne Wiest y Stockard Channing como las inolvidables tías.

Junto a ellas, se unen nuevas caras como Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod y Lee Pace.

La emoción por esta secuela crece, pero todavía no se sabe desde qué punto retomará la historia. ¿Será años después de la película original? ¿Veremos a las hijas convertidas en mujeres con su propio camino mágico?

Mientras esperamos más detalles de Practical Magic 2, una cosa es segura, las Owens están de vuelta y la magia también.