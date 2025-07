La señal que confirma el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus hermanos

Lo que parecía un drama pasajero entre la familia Beckham vuelve a dar de qué hablar. En medio de rumores constantes sobre tensiones entre los hijos de David y Victoria Beckham, una nueva pista en redes sociales sugiere que las cosas entre Brooklyn y sus hermanos Romeo y Cruz están más rotas de lo que pensábamos.

Lo que sabemos sobre la tensión entre los hermanos Beckham

Todo comenzó con una publicación aparentemente inofensiva de Brooklyn, en la que felicitó a su hermana menor, Harper, por su cumpleaños número 14. Poco después, fans notaron que ni Brooklyn ni su esposa Nicola Peltz siguen a Romeo ni a Cruz en Instagram.

Instagram

Lo que a simple vista podría parecer algo irrelevante, en el mundo de las celebridades es una manera sutil pero contundente de mandar un mensaje fuerte y claro: algo no está bien.

¿Fue Brooklyn quien los dejó de seguir o lo bloquearon?

Fuentes cercanas a la pareja contaron a Page Six que Brooklyn y Nicola no dejaron de seguirlos, sino que lo más probables es que hayan sido bloqueados por los hermanos. Por otro lado, otra fuente afirma que Brooklyn, de 26 años, le ha dicho a sus familiares que “no quiere tener contacto” con ellos y que no “responderá a aquellos que intenten acercarse”.

La tensión no es nueva. Desde que Brooklyn y Nicola se casaron, los rumores sobre fricciones con la familia del joven no han parado.

Supuestos desacuerdos con Victoria incluso durante la boda, y el noviazgo de Romeo con la supuesta exnovia de Brooklyn han sido señalados como las principales causas del distanciamiento.

De momento nadie de la familia Beckham ni Brooklyn o Nicola han salido a dar declaraciones adicionales al respecto pero muchas veces el silencio es respuesta suficiente.