Sarah Jessica Parker rompió el silencio sobre uno de los romances más mediáticos en su carrera

Pocas películas de los 90 tienen el encanto de Honeymoon in Vegas. La comedia romántica protagonizada por Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage se convirtió en un clásico del género, pero por años, pero lo que más le daba curiosidad a muchos fans no fue la historia de amor en pantalla, sino la química real que parecía haber entre sus protagonistas.

Columbia Pictures

Durante años, los rumores sobre un romance entre Sarah y Nicolas fueron creciendo, alimentados por entrevistas, teorías de fans y la conexión evidente que ambos mostraban fuera del set. Sin embargo, ni Parker ni Cage habían confirmado o negado los rumores, hasta ahora.

Sarah Jessica Parker rompe el silencio sobre su relación con Nicolas Cage

En su visita al programa “Watch What Happens Live”, la actriz fue cuestionada directamente sobre si alguna vez tuvo una relación romántica con Nicolas Cage. A lo que su respuesta fue: “Sí, lo hice. Sí, lo hice”. No dijo más, pero con eso bastó para que el internet entrara en modo nostalgia.

La confesión llega casi 35 años después del estreno de Honeymoon in Vegas y ha sido celebrada por muchos fans que crecieron con la idea de que esa química en pantalla no podía ser solo actuación. Parker no dio detalles sobre cuánto duró o cómo terminó la relación, pero los tiempos nos dan una pista.

Ya que poco después, en 1997, la actriz se casó con el actor Matthew Broderick, con quien sigue compartiendo su vida hasta hoy y con quien tuvo tres hijos.

Mientras que Nicolas Cage ha tenido una vida amorosa mucho más pública y mediática, esta pequeña historia con Parker había quedado como una suposición hasta ahora.