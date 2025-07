Jessica Alba podría estar saliendo con un actor de Top Gun: Maverick

Las historias de amor en Hollywood siempre nos sorprenden, y esta vez quien está en el centro de atención es Jessica Alba. La actriz, quien fue una de las it girls más importantes de los años 2000, a poco de haber anunciado su separación después de 16 años de matrimonio con Cash Warren, parece haber encontrado un nuevo romance.

¿Quién es el nuevo interés amoroso de Jessica Alba?

Aunque los rumores comenzaron en mayo, no fue hasta hace unos días que se avivaron gracias a unas imágenes publicadas por TMZ. En ellas se puede ver a Jessica llegando al aeropuerto de Los Ángeles acompañada por Danny Ramirez, un actor que ha ganado popularidad en proyectos como Top Gun: Maverick, The Last of Us y Capitán América: Brave New World.

Instagram: dannyramirez

Lo más llamativo para muchos usuarios en redes no es solo la posibilidad de este nuevo romance, sino la diferencia de edad entre ellos: Jessica tiene 44 años y Danny, 32. Pero siendo realistas, las relaciones con diferencias de edad en Hollywood no son algo nuevo.

La pareja fue vista regresando de una escapada a Cancún, lo que muchos interpretan como la confirmación no oficial de que entre ellos hay algo más que una amistad. Estas fotos coinciden con otros rumores que circularon hace meses, cuando Alba fue vista de la mano de un hombre misterioso en Londres. Hoy sabemos que ese “hombre misterioso” era probablemente Ramirez.

Al momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas. ¿Será esta una nueva it couple? ¿Veremos pronto un debut oficial en una alfombra roja o seguirán con un bajo perfil? Por ahora, solo el tiempo dirá si esto se trata de una historia de amor de verano o el inicio de algo más.