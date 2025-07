FOTO: Así se verá Hagrid en la nueva serie de Harry Potter de HBO

Cuando se anunció el reboot de Harry Potter la emoción entre los fans se ha mantenido a tope, pero también la curiosidad por saber cómo se verán los personajes que marcaron nuestra infancia. Y aunque poco a poco HBO ha ido soltando pistas, esta semana por fin se reveló una de las imágenes más esperadas, el primer vistazo oficial a Nick Frost como Hagrid.

El entrañable mitad gigante y guardián de bosque interpretado originalmente por el querido Robbie Coltrane. Su partida en 2022 dejó un vacío enorme en la comunidad potterhead, por lo que el casting de este personaje era muy especialmente para los fans.

Así es el primer vistazo a Hagrid en la nueva serie de Harry Potter

Pero ahora que ya tenemos una primera imagen de Nick Frost caracterizado como Hagrid, las redes no han tardado en reaccionar. En la foto vemos a Frost con la melena despeinada, barba espesa y el clásico abrigo largo que tanto identificaba al personaje.

Así luce Hagrid en el reboot de Harry Potter: primer vistazo a Nick Frost como el querido guardabosques Instagram

Nick Frost, conocido por su participación en películas como Shaun of the Dead y Hot Fuzz, no era una elección obvia, pero ha sorprendido de forma positiva. Su capacidad actoral y carisma podrían ser justo lo que la serie necesita para conectar con una nueva generación mágica.

Este primer vistazo llega después de que HBO revelara a Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter y confirmara a más miembros del elenco, como Rory Wimot (Neville Longbottom) y Louise Brealey (Madam Hooch). Todo parece indicar que la producción está en plena marcha, y que HBO no dejará de aumentar nuestra emoción con pequeñas dosis de magia.