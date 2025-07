The Devil Wears Prada 2: el personaje que no regresará en la secuela

Desde el momento en que se confirmó que The Devil Wears Prada tendría una segunda parte, la nostalgia y emoción se apoderaron de internet. Y no es de sorprender, ya que estamos hablando de una de las películas más icónicas del mundo de la moda, con frases memorables, looks que marcaron época y un elenco inigualable.

El regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily y Stanley Tucci como Nigel ya está más que confirmado. Y aunque aún no se revela la trama completa, hay una cosa que sí sabemos: no todos los personajes están de vuelta y uno en particular deja mucho que decir.

¿Quién no regresa en “The Devil Wears Prada 2”?

Aunque es una película que genera muchas opiniones divididas, muchos fans consideran a Nate (el novio de Andy, interpretado por Adrian Grenier) como el verdadero “villano” de la historia. Porque, mientras Andy intentaba sobrevivir en uno de los ambientes laborales más demandantes, él parecía más interesado en sus sándwiches de queso que en apoyar sus sueños.

Pues bien, Adrian Grenier ya confirmó que no regresará para la secuela. Una noticia que ha sido celebrada por muchas fans que no estaban nada contentas con su personaje en la primera entrega. Y aunque no está claro cómo se dará la noticia en la trama, lo cierto es que abre la puerta a nuevas posibilidades para Andy.

Recordemos que The Devil Wears Prada cerró con Andy dejando su trabajo en Runway para seguir su sueño de ser periodista en Boston junto a Nate. Con él fuera de la ecuación, muchos fans ya están teorizando sobre una Andy más empoderada, centrada en su carrera, o incluso con un nuevo interés amoroso.

Y aunque aún no hay detalles oficiales sobre la trama, los rumores apuntan a que la industria de los medios digitales y el cambio en la moda serán elementos clave. ¿Veremos a Andy enfrentarse a Miranda en otro terreno? ¿Se convertirá en editora? ¿Tendrá su propia marca?