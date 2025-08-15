Dua Lipa cumple 30 años y así es como tu felicitación le puede llegar directamente

Si alguien nos ha enseñado a disfrutar de la vida y encontrar el equilibrio perfecto entre trabajo y vida personal, es nuestra reina Dua Lipa. La cantante que en poco tiempo se ha convertido en uno de los pilares del pop en la actualidad.

Es por eso que cada agosto las redes sociales se inundan para felicitarla por su cumpleaños (el cual es el día 22), desde videos recopilando sus mejores looks a ediciones donde la podemos ver desde bebé a icono de la moda.

Aunque muchos de los fans pasan horas haciendo estos contenidos, desafortunadamente mucho de este no es visto por Dua, pero, ¿qué harías si te digo que tu felicitación personal podría llegar directamente a Dua?

Así puedes felicitar personalmente a Dua Lipa por su cumpleaños

Por alocado que parezca, este año es posible, ya que marca un punto importante para la cantante, su cumpleaños #30. Y este año, el equipo de Dua lanzó una convocatoria para los fans de todo el mundo para que feliciten a la cantante de una manera muy especial.

Instagram: teamduahq

Fue a través de la cuenta de Instagram @teamduahq que se publicó una galería de fotos con las instrucciones para felicitarla y eso es lo que necesitas hacer si quieres formar parte de esta iniciativa:

• Grábate soplando una vela o mandando una felicitación a Dua en un video corto en formato vertical.

• Envía el video al siguiente correo: TDHQBIRTHDAYPROJECT@gmail.com

Tienes hasta el 19 de agosto para enviar tu video y ser parte de la mega felicitación para el cumpleaños #30 de Dua Lipa, así es que prepara tu mejor look o reúnete con tus amigos y sean parte de la celebración.