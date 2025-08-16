¿De hermanos a pareja? Así fue trabajar para Sophie Turner y Kit Harington

Pocas series han sido tan populares y trascendentales como lo ha sido Game of Thrones. Aunque la última temporada causó revuelo por la cantidad de críticas que recibió, eso no opaca la huella innegable que dejó esta historia en la vida de miles de fans e incluso en el cast.

En especial por el hecho de que algunos de los actores empezaron en la serie desde muy temprana edad y fueron creciendo a la par; tal fue el caso de los encargados de protagonizar a los hermanos Stark. Para quienes la fraternidad traspasó la pantalla y los hizo sentirse como una verdadera familia.

La prueba está en que, a pesar de que la serie terminó hace años, cuando los actores tienen la oportunidad de verse o hablar los unos de los otros, no hay más que cariño y respeto. Por lo que sorprendió a muchos fans que se diera la oportunidad de ver a dos de los integrantes más importantes de la familia Stark trabajar juntos de nuevo.

¿De hermanos a pareja?

HBO

Este fue el caso de Sophie Turner y Kit Harington, quienes dieron vida a Sansa Stark y Jon Snow, dos de los hermanastros más icónicos en la historia de la televisión y la literatura. Esta vez compartirán créditos en la película “The Dreadful”, donde sus personajes, en algún punto de la historia, compartirán algunos momentos de intimidad…

Entre ellos, escenas de besos y sexo, las cuales, al momento en que se habló, fue algo que incomodó a ambos, pero lo dejaron pasar por lo mucho que querían trabajar en ese proyecto.

Pero la vibra despreocupada desapareció en cuanto tuvieron que grabar la primera escena de besos. Fue en una entrevista reciente, en la que Sophie comentó lo siguiente:

“Llegamos al set y es la primera escena del beso. Y para ambos fue repugnante, fue infame. Fue de lo peor, otro terrible momento en mi carrera.” Sophie Turner

Aunque ambos lo han sufrido un poco, también lo han visto con humor, porque ante sus ojos esta película promete convertirse en una de las favoritas cuando se trata de cine de terror.