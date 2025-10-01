Esta actriz logró enfurecer a Hollywood y aún no hace su debut

Tilly Norwood es quien ha logrado desatar la furia de la unión de actores y actrices en Estados Unidos

Cada año surgen nuevos talentos en el mundo del entretenimiento, desde niños a adultos que logran cautivar nuestra atención desde el primer minuto. Pero este año las cosas cambiaron y sacudieron por completo a Hollywood, todo gracias a Tilly Norwood.

¿Quién es Tilly Norwood?

Tilly Norwood es una actriz que en cuestión de meses ha causado revuelo y furia entre los actores de Hollywood. Ya que la peculiaridad de Tilly es que es producto de la inteligencia artificial. Lo que la unión de actores y actrices (SAG-AFTRA) considera un peligro y falta de respeto para la labor de miles de profesionales que por años se han preparado para lograr obtener un papel que les permita ser estrellas.

“Para ser claros, ‘Tilly Norwood’ no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso ni compensación. Carece de experiencia vital, no tiene emociones y, por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por ordenador sin conexión con la experiencia humana.”

“A aquellos que han expresado su ira por la creación de nuestro personaje Al, Tilly Norwood: ella no es un reemplazo para un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte antes que ella, ella provoca la conversación, y eso en sí mismo muestra el poder de la creatividad. Veo a Al no como un reemplazo para la gente, sino como una nueva herramienta, un nuevo pincel. Al igual que la animación, los títeres o el CGI abrieron nuevas posibilidades sin quitarse la actuación en vivo. La animación ofrece otra forma de imaginar y construir historias. Yo mismo soy actor, y nada, ciertamente no un personaje de Al, puede quitar el oficio o la alegría de la actuación de Numan.”

Aunque la furia de los actores se ha hecho escuchar, la creadora detrás de Tilly también decidió dar su punto de vista.en el cual se pueda incluir el uso de las nuevas tecnologías como lo son la inteligencia artificial.

Aunque no se han tomado acciones al respecto, este tipo de situaciones cada vez se plantean más y más como una realidad en distintas áreas laborales. Lo que nos invita a reflexionar hasta dónde es prudente recurrir a la automatización y practicidad que ofrecen las distintas opciones de inteligencia artificial, y hasta dónde se debe defender y fomentar el trabajo realizado desde la creatividad humana.