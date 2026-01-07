Sydney Sweeney confirma su regreso para “La Asistenta 2”: qué significa para su carrera y qué esperar de ella

El fenómeno que impulsó la secuela

Estrenada el 19 de diciembre de 2025, La Asistenta se convirtió en uno de los thrillers más comentados de la temporada, recaudando más de 130 millones de dólares a nivel global frente a un presupuesto relativamente modesto.

El impacto en taquilla y el entusiasmo viral en redes sociales hicieron que Lionsgate aprobara rápidamente el desarrollo de una continuación basada en el segundo libro de la trilogía de Freida McFadden, titulada The Housemaid’s Secret.

¿Qué papel tendrá Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney volverá a interpretar a Millie Calloway, la protagonista cuya historia comenzó con una mentira que la llevó a trabajar como asistenta interna en la opulenta familia Winchester, desencadenando una trama de secretos, manipulación y giros psicológicos intensos.

Pero esta vez, su rol va más allá del frente actoral: ella también figura como productora ejecutiva, lo que indica que su influencia creativa en la secuela será aún más significativa.

¿Qué esperamos de The Housemaid’s Secret?

La secuela no será una réplica de la primera película, sino una continuación adaptada del segundo libro de la saga de McFadden. La historia seguirá a Millie cuando se encuentra en una nueva posición de asistenta en otra familia adinerada, donde —según el contexto de la novela— también se verá atrapada en una red de misterios y situaciones peligrosas.

Esto sugiere que el tono del thriller se mantendrá fiel a la tensión psicológica que hizo popular a la primera película, pero con nuevos personajes, nuevos secretos y desafíos para Sweeney como protagonista.

El director Paul Feig (quien ya dirigió la primera película) y la guionista Rebecca Sonnenshine volverán a formar parte del proyecto, además de los productores Todd Lieberman y Laura Fischer.

¿Y el resto del elenco?

Aunque Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, quienes interpretaron a la familia Winchester en la primera entrega, no están confirmados como parte del elenco principal de La Asistenta 2 —sus historias se cerraron en la trama original—, algunos informes señalan que Seyfried podría regresar en un cameo especial, dependiendo de cómo se aborden las relaciones entre personajes.

Por qué este regreso es importante para la carrera de Sweeney

Este proyecto representa una consolidación de su posición dentro de Hollywood en más de un sentido:



Artísticamente , confirma su capacidad como protagonista de un thriller exitoso.

, confirma su capacidad como protagonista de un thriller exitoso. Creativamente , el rol de productora ejecutiva indica que ahora está involucrada en decisiones de producción y dirección narrativa, lo que puede abrirle más puertas detrás de cámaras.

, el rol de productora ejecutiva indica que ahora está involucrada en decisiones de producción y dirección narrativa, lo que puede abrirle más puertas detrás de cámaras. Comercialmente, la continuación de una franquicia taquillera amplía su atractivo para estudios interesados en historias con potencial de franquicia.

¿Cuándo llegará la secuela?

Aunque no hay una fecha oficial de estreno aún, la producción de La Asistenta 2 (The Housemaid’s Secret) está programada para comenzar en 2026, con la expectativa de un estreno tentativo hacia finales de 2027 o principios de 2028, según algunas fuentes especializadas en cine.

Conclusión Cosmo:

Sydney Sweeney ha transformado un momento de éxito cinematográfico en una oportunidad para liderar una franquicia emergente, tanto frente a cámara como en la mesa de producción.La Asistenta 2 no solo amplía la historia de Millie Calloway, sino que también confirma a Sweeney como una figura cada vez más influyente en el thriller psicológico moderno.

El regreso de Sweeney a esta saga demuestra que una historia potente, una audiencia comprometida y una protagonista con visión pueden convertir una película en un fenómeno cultural… y en mucho más.