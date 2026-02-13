Suscríbete
Tip Cosmo: una staycation puede ser la opción ideal para regalar este San Valentín

Por Constanza Alcocer

Febrero 13, 2026 • 
Leilani Aviles, Cosmopolitan Mx
saint regis hotel

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y ¿aún no tienes idea de que regalarle a tu pareja? Tranquila porque te traigo una idea que seguramente le encantará y tú también vas a disfrutar.

Desde hace tiempo he escuchado que regalar experiencias es mucho mejor opción que cosas físicas, pues de esta manera estas regalando recuerdos y no algo que termine arrumbado en un cajón y precisamente ahí entra esta idea: una staycation en el hotel St. Regis, uno de los más icónicos de la CDMX.

Este regalo es ideal porque a veces entre el caos de la vida diaria no tenemos tiempo para darnos a nosotros mismos y menos a nuestras parejas, así que aquí podrán darse una noche de reconexión entre ustedes y desconexión de la realidad, además de evitar largas esperas en el aeropuerto y tráfico si es que decidieran salir.

Pero esto no es una experiencia cualquiera, pues el hotel ha creado una celebración perfecta para disfrutar a través de los sentidos y te cuento exactamente de que se trata: empiezan haciendo su check-in y mi recomendación es reservar en The St. Regis Spa para un rato después de instalarse, aquí podrán disfrutar del Legacy of Love Ritual, una experiencia diseñada para compartirse en 120 minutos para que entren en total estado de relajación y después aprovechen el sauna y vapor del spa. Al terminar su ritual de relajación, les sugiero arreglarse y dirigirse al Restaurante Diana para una cena romántica con música en vivo. Les recomiendo no saltarse los esquites y el aguachile de rib-eye.

Para terminar la noche, pueden darse un baño de burbujas o ver su película favorita acompañada de una copa de vino.

A la mañana siguiente, inicien el día con un desayuno a la habitación, el french toast es un imperdible y pueden terminar con el baño de burbujas si no lo hicieron el día anterior antes de hacer su check-out y dirigirse de vuelta a la realidad, pero relajados y reconectados.

spa skincare
spa

