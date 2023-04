En el marco del Día Internacional de la Tierra, vale la pena que sepas que puedes poner tu granito de arena más allá de apagar la luz o no usar electricidad por una hora el 23 de abril.

¿Qué tal si cuando se trate de ponerte guapa o de querer consentirte, puedes sentirte además como toda una defensora del planeta? Para este Día Internacional de la Tierra, hemos preparado una lista con los lugares que ofrecen las experiencias de belleza más eco-friendly, orgánicas y veganas/cruelty-free en Ciudad de México para que en tu próxima visita al salón, nail bar o spa, disfrutes y presumas lo bien que luces sin remordimiento alguno.

Día Internacional de la Tierra: ponte guapa con estas experiencias de belleza orgánicas y veganas

Green Tara - Vegan Beauty Salon

Este salón nació gracias a un despertar de su fundadora Aline Llubere. La llevó a conectar con ella misma, con la naturaleza, y a cuestionarse sobre todos los químicos nocivos con los que por años las mujeres han estado intoxicándose: amoníaco, formaldehído y derivados. Green Tara (la Diosa de la Compasión) resalta sobre otros salones por su ética profesional, al igual que por su compromiso y responsabilidad con la salud de sus clientes. Todos sus productos son certificados veganos, así como “veganos por accidente”.

De acuerdo a la filosofía de la misma Aline, “ofrecemos servicios de la más alta calidad a precios muy competitivos en el mercado”. Para ella es un “derecho y no un lujo o privilegio”. El más claro ejemplo lo demuestra con dos de las marcas más top de cuidado capilar que usan, Davines, Aveda y Pravana.

Cosmo tip: ¿No quieres corte, demipermanente, alaciado o color/tinte/matices? Entonces pide un shampoo -o mejor aún, un tratamiento capilar- para que goces del masaje más delicioso EVER (lo juro con mis más de 30 años de vida). Definitivamente es como una experiencia de spa; la música, los aromas, el sonido del agua de la fuente… ¡Uff!

Dónde: Cholula 126 A, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06100.

Organic Spa

El primer spa con productos totalmente orgánicos y veganos de la marca española Scens tiene como objetivo alinear el pampering con el wellness. En palabras de su fundadora, Elena Ramos, “me he dedicado a estudiar las tendencias en el área de belleza y el proceso de las terapias manuales que ayudan al ser humano con un enfoque más holístico”. Entre sus servicios ofrece masajes detox, relajantes, para eliminar las molestas contracturas, revitalizantes, así como rituales (masajes más completos e integrales, por decirlo así). La congruencia al máximo cuando te liberas del estrés sabiendo que los animales no han sido violentados. Mente y conciencia tranquila en cuerpo relajado y cargado de buena energía.

Cosmo tip: Al hacer tu cita contempla 20-30 minutos adicionales para usar el vapor y el sauna antes de tu sesión. De esta forma los aceites y productos penetrarán de manera más efectiva en tu piel.

Dónde: Hotel JW Marriott - Polanco

Nails Art & Hair Care

Originalmente un espacio creado por la marca que destacó desde un principio por su compromiso con tu cabello y con la Tierra: Aveda. Así que después de salir de entrenar de alguno de los varios centros de acondicionamiento físico en Artz, un shampoo y un blow-out te caerán de maravilla para irte a brunchear a Mora Mora y de ahí a donde tengas que ir. Hoy opera más como un nail bar siguiendo la misma filosofía que Aveda.

Cosmo tip: Si bien utilizan marcas que han sido certificadas como veganas y cruelty free, en su catálogo todavía no encuentras las líneas clean de OPI y Entity en esmalte tradicional, por lo que mejor escoge un tono de Morgan Taylor -y así vas a lo seguro.

Dónde: Artz Pedregal, segundo piso, local 236

*¿Vives en Ciudad Juárez? Pues estás de suerte porque puedes ir a Möeta Nails, el nail bar fundado por dos biólogas que aman cuidar el planeta desde la perspectiva de belleza. Este sí puede considerarse como el más puro hasta el momento porque hasta sus opciones para gel son veganas. BRA-VO.

Dermalogica

No importa cuál sea tu necesidad o tipo de piel. Es más, si no lo sabes, es momento de que te realices un face mapping en la tienda de Dermalogica. Este se incluye como primer paso para recibir el tratamiento facial adecuado. La marca originaria de Los Ángeles maneja un portafolio vegano en su totalidad que no solo ayuda a combatir el envejecimiento sino que atiende otras condiciones como el acné, la rosácea o el melasma. ¿Un peeling de la manera más gentil y efectiva? Este es el lugar. Olvídate de las fórmulas agresivas repletas de ingredientes impronunciables. Aquí solo aquellos naturales con propiedades “mágicas” sumados con la química exacta.

Dónde: WTC, segundo piso, local 5

Cosmo tip: Si sientes que ningún contorno de ojos te está funcionando y tus ojos lucen como la de una señora cansada que no ha dormido por semanas, entonces pide el tratamiento avanzado Pro Eye Flash, que en 60 minutos revitalizará, tonificará y brindará luminosidad a toda esa área. De pronto, flash! La chica de la mirada fresca.