Grammy 2026: Los récords que podrían romperse y las tendencias que dominarán la noche

1. El duelo de las Titanes: ¿Quién se lleva la corona?

Este año, la categoría de Álbum del Año es una verdadera zona de guerra (en el mejor sentido). Tenemos a las leyendas que siguen dominando los charts enfrentándose a las caras nuevas que se volvieron virales en segundos.



El dato: Se rumorea que este año podríamos ver un récord histórico en la mayor cantidad de Grammys ganados por una artista femenina en una sola noche. ¿Se hará justicia para tu favorita?

2. La Alfombra Roja: El triunfo del “Vintage Futurista”

Olvida los vestidos aburridos. Las tendencias para esta edición apuntan a una mezcla entre alta costura de los años 90 (sí, el revival sigue fuerte) y materiales tecnológicos ultra modernos.



Lo que veremos: Telas que cambian de color con el flash de las cámaras, estructuras impresas en 3D y, por supuesto, una apuesta masiva por la moda sustentable y el upcycling de lujo.

3. El debate de la IA: ¿Amiga o enemiga?

Por primera vez, la Academia ha tenido que lidiar con producciones que utilizan herramientas de Inteligencia Artificial. El discurso de apertura promete tocar este tema que tiene a la industria dividida. Será interesante ver cómo los ganadores defienden la “esencia humana” en sus discursos de aceptación.

4. Presentaciones que “romperán” el internet

Si creías que los hologramas eran cosa del pasado, piénsalo de nuevo. Se dice que una de las actuaciones principales incluirá tecnología de realidad aumentada que permitirá a los espectadores en casa ver un espectáculo completamente diferente al que se vive en el estadio.



Spoiler Alert: Un tributo a una leyenda del rock fallecida recientemente promete ser el momento más lacrimógeno de la noche.

5. El “Efecto Gira": El dominio de los conciertos

El 2025 fue el año de las giras masivas, y eso se refleja en las nominaciones. Los artistas que lograron convertir sus conciertos en experiencias culturales completas tienen todas las de ganar en categorías como Mejor Video Musical y Mejor Película Musical.

Nuestras 3 predicciones “Bold":