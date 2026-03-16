¿Zendaya confirmó su boda secreta con Tom Holland en los Oscar 2026? El detalle de su outfit que no pasó desapercibido

A principios de marzo comenzaron los rumores que aseguraban que Zendaya y Tom Holland se habían casado en una boda secreta; sin embargo, los actores que se conocieron en el set de ‘Spiderman’, no han confirmado la noticia.

Tras darse a conocer la noticia de la supuesta boda secreta, las recientes apariciones públicas de Zendaya han desatado un sin fin de interpretaciones a través de sus sofisticados looks en color blanco que dan a entender que está en su etapa nupcial.

y aunque se saltó la alfombra roja de los premios Oscars 2026, su presencia en la ceremonia no pasó desapercibida, pues llevó un accesorio que para muchos, es la confirmación de su boda con Tom.

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El accesorio de Zendaya que confirma su boda con Tom Holland en los Oscars 2026

Zendaya deslumbró con un sofisticado vestido personalizado de Louis Vuitton en tono moca y escote asimétrico, un diseño minimalista y glamuroso que reafirmó su estatus como ícono de la moda, belleza y glamour de Hollywood.

Pero lo que más llamó la atención de su estilizado look, fue una alianza de oro junto a su anillo de compromiso de diamante de corte cojín, lo que desató las especulaciones sobre si estaría finalmente confirmando su boda secreta con Holland, un hecho que se viralizó de inmediato.

El accesorio de Zendaya que confirma su boda con Tom Holland en los Oscars 2026 Roger Kisby/The Academy/The Academy via Getty Images

¿Zendaya y Tom Holland se casaron en una boda secreta?

Desde que se confirmaron su relación en 2021, Zendaya y Tom Holland se convirtieron en una de las parejas más queridas de Hollywood; sin embargo, los actores han preferido mantener los detalles de su romance lejos de los focos mediáticos.

Su compromiso también se dio a conocer de forma sutil, cuando la actriz de ‘Dune’ apareció en la alfombra roja de los Golden Globes 2025, luciendo un impresionante anillo de compromiso con un hermoso diamante de corte cojín de 5 o 6 kilates.

Pero los rumores de una boda secreta comenzaron cuando el estilista de toda la vida de Zendaya, Law Roach, aseguró en la alfombra roja de los Actor Awards 2026 que “la boda ya sucedió”, con la frase “The wedding has already happened, you missed it”.(“La boda ya pasó, te la perdiste”).

Los fans sigue esperando a que los actores finalmente confirmen que han llegado al altar, a pensar de sentirse desilusionados por no haber visto a Zendaya con su vestido de novia.

