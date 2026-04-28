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El teaser de Verity ya está aquí: lo que debes saber del thriller más oscuro de Colleen Hoover

Anne Hathaway seducirá a Dakota Johnson hacia la oscuridad en la adaptación cinematográfica de ‘Verity’, el thriller psicológico de Colleen Hoover.

Abril 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
Revelan primer teaser de Verity con Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnet

Revelan primer teaser de Verity con Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnet

Amazon MGM Studios

El 2026 es el año de Anne Hathaway, la actriz que está por estrenar la secuela de ‘El Diablo viste a la moda’, también protagoniza la adaptación cinematográfica de ‘Verity’, la novela más oscura de Colleen Hoover, también autora de ‘Romper el círculo’.

Se trata de una producción de Amazon MGM Studios que también contará con las actuaciones estelares de Dakota Johnson y Josh Hartnet, y que ya se han podido ver en sus personajes en el primer teaser de la película que llegará a cines este año.

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Revelan primer teaser de Verity con Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnet

Este 28 de octubre se reveló el primer teaser oficial de ‘Verity’, la película que se estrena el 2 de octubre, y que promete un ambiente inquietante lleno de secretos que se revelan gradualmente con un final intenso.

En la historia, Hathaway interpreta a Verity Crawford, una exitosa escritora que queda incapacitada tras un misterioso accidente, lo que lleva a su esposo a contratar a Lowen Ashleigh, una autora en dificultades, para terminar su popular saga literaria.

Lo que tienes que saber de ‘Verity’ el thriller de Colleen Hoover

Verity marcó un giro en la carrera de Colleen Hoover al pasar del romance al thriller psicológico, la novela fue publicada de forma independiente en 2018, y ganó gran popularidad hasta convertirse en un fenómeno viral, impulsado en gran parte por TikTok y la comunidad #BookTok.

El éxito del libro llevó a una adaptación cinematográfica impulsada por Amazon MGM Studios que contará con las actuaciones de alto perfil de Anne Hathaway como Verity, Dakota Johnson como Lowen Ashleigh y Josh Harnet como Jeremy Crawford.

La dirección corre a cargo de Michael y también participa como productor junto a Anne, Colleen y Dakota. El director ya había colaborado con Hathaway en The Idea of You (2024), y el guión corre a cargo de Nick Antosca, con aportaciones previas de Hoover, Lauren Levine, Hillary Seitz, Angela LaManna, Will Honley y April Maguire.

La película de Verity está prevista para llegar a los cines el próximo 2 de octubre, marcando uno de los años más productivos para Anne junto a otros estrenos.

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