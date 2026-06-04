Millie Bobby Brown habla sobre su nueva etapa como madre a los 22: “Es abrumador”

Con tan solo 22 años, Millie Bobby Brown está viviendo uno de los capítulos más importantes de su vida, la actriz británica que alcanzó la fama con Stranger things, ha compartido los desafíos que ha vivido desde que se convirtió en madre.

Durante el verano del 2025, Millie y su esposo, Jake Bongiovi, le dieron la bienvenida a su pequeña hija a través de la adopción, una experiencia que la actriz ha calificado de abrumadora, pero al mismo tiempo transformadora.

¿Cómo ha sido la maternidad para Millie Bobby Brown a los 22 años?

Las declaraciones de Millie forman parte de un video de UNICEF para la serie My Parenting Journey, un proyecto en el que diversas personas comparten sus experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre la crianza.

La actriz y embajadora de UNICEF contó que una de las mayores dificultades de la maternidad es la incertidumbre ante las nuevas etapas de desarrollo de su hija, afortunadamente, cuenta con el apoyo de su madre, quien la orienta en cada paso como madre.

“Están haciendo algo y piensas: ‘¿Es normal? ¿Lo hacen?’ Y entonces llamo a mi mamá. Ella es como mi 911. ‘Mamá, ¿hice esto? ¿Mis hermanos lo hicieron?’ Y ella me dice: ‘Oh, es completamente normal. Lo hacen todo el tiempo’”, dijo.

Millie también ha confesado que también recibe mucha ayuda de su suegra, y ha señalado que tener una fuente de apoyo, es de gran ayuda para construir una mejor crianza.

“Es muy bueno tener apoyo. Y si no puedo llamar a mi madre, llamo a mi suegra. Es igual. Es muy reconfortante escuchar palabras de aliento”, señaló.

La filosofía de crianza de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Millie también reveló que ella y su esposo Jake, enfrentan la crianza con una filosofía simple: concentrarse en un día a la vez y evitar preocuparse demasiado por el futuro.

“Mi esposo y yo siempre decimos: ‘Hoy fue hoy y mañana será mañana. Vamos a dormir’. Lo tomamos día a día”, comentó.

Por otra parte, Millie aseguró que hace lo posible por construir vínculos con su hija a través de actividades cotidianas, una de sus favoritas es disfrutar de la hora de la comida: “Nos encanta sentarnos a comer. Ella siempre quiere probar lo que estoy comiendo y yo siempre estoy comiendo lo que ella está comiendo”, afirmó.

La actriz aseguró que la maternidad transformó sus prioridades y que uno de sus mayores objetivos es criar a una hija segura de sí misma, y señaló que busca seguir aprendiendo para transmitirle valores como la confianza, la superación personal y la importancia de que las mujeres se apoyen mutuamente.

“Intento aprender todo lo que puedo e incorporarlo a su vida para que conozca un entorno donde las niñas apoyan a las niñas, las mujeres tienen éxito y cumplen sus sueños”, expresó.