The Idea Of You: ¿Por qué la nueva película de Anne Hathaway está inspirada en Harry Styles?

¿De qué trata The Idea Of You y qué tiene que ver Harry Styles con la trama?

La pregunta no es por qué Harry Styles resulta ser toda una inspiración; es talentoso, carismático, apuesto y tiene un gran estilo. Desde que se lanzó como solista, el cantante ha brillado con temas musicales como As It Was, Adore You, Watermelon Sugar y Sign Of The Times. A partir de su gran éxito en la industria musical, Styles saltó a Hollywood como actor, involucrándose en películas como Dunkerque, The Policeman y Don’t Wory Darling. Sin embargo, su éxito comenzó desde antes, cuando formó parte de la boyband One Direction y se convirtió en el crush de millones de fanáticas alrededor del mundo. Una de ellas fue Robinne Lee, una escritora estadounidense que utilizó a Harry Styles para escribir su libro, The Idea Of You, cuya sinopsis reza así:

“Solène Marchand, de treinta y nueve años, propietaria de una galería de arte en Los Ángeles, se resiste a llevar a su hija Isabelle a conocer a su boy band favorits. Pero desde su divorcio, está más ansiosa que nunca por estar cerca de Isabelle. Lo último que espera Solène es establecer una conexión con uno de los miembros del mundialmente famoso August Moon. Pero Hayes Campbell es inteligente, ganador, confiado y elegante, y la atracción es inmediata. El hecho de que tenga veinte años complica aún más las cosas.

Lo que comienza como una serie de citas clandestinas rápidamente evoluciona hacia una relación apasionada y genuina. Es un viaje que abarca continentes mientras Solène y Hayes navegan por los mundos del otro: desde recorridos por estadios hasta ferias de arte internacionales y escondites apartados en París y Miami. Para Solène, es una recuperación de sí misma, así como un redescubrimiento de la felicidad y el amor. Cuando el romance de Solène y Hayes se convierte en una sensación viral, y tanto ella como su hija se convierten en el objetivo de fanáticos rabiosos y medios de comunicación insaciables, Solène debe enfrentar cómo su vida romántica ha impactado las vidas de aquellos que más le importan”.

The Idea Of You: ¿Por qué la nueva película de Anne Hathaway está inspirada en Harry Styles?

La autora ha revelado en múltiples entrevistas que el músico de The Idea Of You está inspirado en Harry Styles, pero no es una historia basada en él.

“No es un libro sobre Harry, sino una historia sobre una mujer que se acerca a las cuatro décadas, reclama su sexualidad y se redescubre a sí misma, justo en el momento en que la sociedad tradicionalmente considera a las mujeres como menos deseables, menos viables y menos completas”, explicó la autora a la revista Vogue.

The Idea of You, dirigida por Michael Showalter y protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine estará disponible a partir del 2 de mayo de 2024 por Prime Video.