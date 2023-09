Esta es la hipótesis de por qué Rosa Peral decidió asesinar a su pareja

El crimen de la Guardia Urbana que conmocionó a España en 2017 no termina de sorprender con los detalles revelados en la serie El cuerpo en llamas y el documental Las cintas de Rosa Peral, sin embargo, queda una pregunta pendiente...

Todo parece indicar que durante varios años Rosa Peral sostuvo una relación extramarital con Albert López, quien además fuera su compañero en la Guardia Urbana de Barcelona mientras que continuaba viviendo con su ahora exesposo y papá de sus hijas, Rubén Carbo, sin embargo, Pedro Rodríguez apareció en su vida y estaba decidido a formar un hogar con Rosa y sus hijas.

También se sabe que esa relación extramarital con Albert López llevaba ya varios años y por algún motivo a ambos les era imposible terminar, incluso la protagonista del lío amoroso ha declarado que el asesinato de Pedro ocurrió por un arranque de celos del amante.

Rosa Peral y Pedro Rodríguez Facebook

Muchas han sido las incógnitas que rodean el caso y aunque algunos detalles escabrosos han sido resueltos a través de las declaraciones de ambos implicados y que -posteriormente- salieron a la luz gracias al documental Las Cintas de Rosa Peral y ahora la serie El cuerpo en llamas, protagonizada por Úrsula Corbero, aún queda una incógnita que ninguna producción atendió resolver: ¿por qué?

La hipótesis de por qué Rosa Peral y Albert López asesinaron a Pedro Rodríguez

El triángulo amoroso que dio lugar al Crimen de la Guardia Urbana pudo haberse resuelto de otra manera, sin embargo, la pareja conformada por Peral y López decidió el final que ya conocemos. ¿Por qué decidieron asesinar a Pedro López?

Pedro Rodríguez y Rosa Peral Redes sociales

Aunque en la serie El cuerpo en llamas no se explican claramente los motivos del asesinato de Pedro Rodríguez, aunque sí hay una justificación y es que Rosa Peral no estaba dispuesta a cargar otro fracaso amoroso y potencial escándalo en la Guardia Urbana, ya que todos los personajes formaban parte de la institución, pero eso no termina de explicar los motivos de tan peculiar asesinato lo que nos lleva a concluir que Pedro sabría algo más sobre Peral o López que no querían que saliera a la luz.

En 2014 el triángulo amoroso entre Peral, López y Rodríguez participó en un operativo para detener el comercio ambulante donde uno de los detenidos hirió con un arma blanca a Rosa Peral motivo que llevó a Albert López a empujar al agresor por un precipicio de 20 metros. Sin embargo, la versión oficial se tambalea con el reporte de que, al caer, el sujeto llevaba las manos esposadas y Pedro Rodríguez fue testigo del incidente que, sin saber, sería un posible motivo para no romper la relación y decidir quitarle la vida tres años después.