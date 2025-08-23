Ella es quien dará vida a Kate Moss en su película biográfica

El nombre de Kate Moss es sinónimo de icono de la moda, desde sus looks en los 90 dentro y fuera de la pasarela; si alguien sabía marcar tendencia, sin duda era la modelo británica.

Su vida se convirtió en uno de los temas más fascinantes en el mundo de la moda, y aunque ya no camina por las grandes pasarelas de Milán o París como parte de su día a día, el interés por quién es sigue muy presente.

Por lo que la noticia de una película biográfica sobre una de sus relaciones más mediáticas es algo que emociona a muchos fans. Ya que se dio a conocer que tendremos una película llamada “Moss & Freud”, dirigida por James Lucas y se espera que su estreno suceda a finales de este año.

¿Quién interpretara a Kate en “Moss & Freud”?

En cuanto al cast, Kate eligió personalmente a la joven que se encargará de darle vida, y será la actriz Ellie Bamber, a quien hemos visto en proyectos como Nocturnal Animals.

¿De qué trata “Moss & Freud”?

El largometraje aborda la relación laboral y posterior amistad que Moss sostuvo por meses con el pintor Lucien Freud, el nieto del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Kate fue la musa de Lucien en el 2002, el año en el que estaba embarazada de su hija Lila, suceso que dio paso al polémico retrato desnud0.