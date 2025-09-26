La boda de Selena Gomez y Benny Blanco está cerca y ya surgieron las primeras fotos del venue

La boda del año está por llegar y ya tenemos imágenes del lugar donde se llevará a cabo el evento

Si hay una historia de amor que nos encantó desde el día uno, sin duda es la de Selena Gomez y Benny Blanco, quienes de la noche a la mañana se convirtieron en una de las parejas más queridas.

Es por eso que miles de personas se alegraron cuando anunciaron su compromiso en diciembre de 2024. Ahora, casi un año después, el gran día cada vez está más cerca y TMZ ya consiguió imágenes del venue donde se llevará a cabo la boda.

En ellas podemos ver cómo se está alzando una gran carpa blanca en una propiedad privada en Montecito, un condado de Santa Bárbara en California. De momento se sigue montando todo, pero se espera que se reciba a más de 170 personas.

Recordemos que la boda está planeada para durar varios días, ya que se informó que en las invitaciones se les pedía a los asistentes traer cambios de ropa, ya que pasarían un par de noches en dicha propiedad.

De momento no se sabe con precisión la hora en que comenzará todo, pero la fecha estimada es este domingo 28 de septiembre. De momento solo nos queda esperar con emoción para ver las primeras imágenes de la feliz pareja como marido y mujer.