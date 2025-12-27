Suscríbete
Wellness

Reflexión: un recordatorio de calma para cerrar el año sin culpa

No tienes que tener todo resuelto, ni sentirte plena, ni cumplir todos tus propósitos antes de que termine el año. Hoy solo necesitas una cosa: pausar, respirar y reconocer cuánto has crecido, incluso en silencio.

Diciembre 27, 2025 • 
Leilani Aviles
Antes de terminar con tu pareja tómate un momento para reflexionar.jpg

Antes de terminar con tu pareja tómate un momento para reflexionar

Getty images

Hoy no es el día para exigirte, es el día para reconocerte

Vivimos corriendo, haciendo listas, tachando pendientes y sintiendo que siempre nos falta algo. Pero detenerte no es rendirte: es mirar lo que lograste con otros ojos. Piensa en los días que te levantaste sin ganas y aún así seguiste. En las veces que nadie lo notó, pero tú diste lo mejor que podías. Eso también cuenta.

El cansancio no te quita mérito

A veces llegas a diciembre con más cansancio que entusiasmo, y eso no significa que hayas fallado. El cuerpo y el alma también necesitan cierre. Hoy, en lugar de planear mil cosas más, prueba con una sola: descansar sin sentir culpa.

No compares tu proceso

No importa si otras personas están viajando, casándose o cumpliendo sueños que tú apenas estás imaginando. La vida no se mide en sincronía, sino en propósito.Tu ritmo no es lento, es tuyo.

Pequeña práctica de calma para hoy

Toma una hoja (o tu celular) y escribe tres frases:

  1. Algo por lo que agradeces este mes.
  2. Algo que soltaste y te hizo bien.
  3. Algo que todavía duele, pero estás aprendiendo a entender.

Mírala. Léela. Respira. Ahí está tu evolución, sin filtros ni aplausos.

Y si hoy te sientes un poco perdida…

Recuerda que nadie tiene el control completo. Ni siquiera quienes parecen tener la vida resuelta. La madurez emocional no es saber a dónde vas, sino aprender a caminar con fe, aunque no veas el mapa completo.

Conclusión Cosmo:

Hoy, deja que la vida baje el volumen. Hazte un té, ponte música suave, mira el cielo un momento. No necesitas más metas, solo más paz.

Porque a veces, el mejor propósito es simplemente volver a ti. 🌙✨

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
Te sugerimos
Remedios caseros para el mal olor en las partes íntimas
Wellness
Remedios caseros para el mal olor en las partes íntimas
Abril 10, 2025
 · 
María Dávalos
Grinch.jpg
Wellness
Diez alternativas para disfrutar Nochebuena si la Navidad no es lo tuyo
Diciembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
dolor de cuello y espalda por usar el celular
Entretenimiento
10 tips para reducir el uso del celular para evitar la ansiedad (sin desaparecer del mundo)
Diciembre 14, 2025
 · 
Leilani Aviles
5 Alimentos que provocan insomnio
Wellness
Cuando masturbarte funciona mejor que contar ovejas
Diciembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García