Wellness Day: una mañana para reconectar cuerpo, mente y energía

Porque el bienestar también es un acto de amor propio, Cosmopolitan y Oriflame celebraron un Wellness Day diseñado para regalarle al cuerpo una pausa consciente y a la mente un respiro lleno de buena energía. Una mañana pensada para reconectar, activarse y disfrutar.

La experiencia comenzó en Gita Studio, donde las chicas Cosmo vivieron una clase inmersiva que invitó a despertar los sentidos, soltar tensiones y fluir desde el movimiento y la respiración. Un espacio íntimo y lleno de calma que marcó el tono perfecto para empezar el día desde el equilibrio y la presencia.

Después, el ritual continuó con un delicioso brunch, ideal para recargar energía y compartir. Fue ahí donde conocimos Wellosophy , la línea wellness de Oriflame, creada para acompañar un estilo de vida consciente, activo y en sintonía con el autocuidado diario.

Durante el brunch, las invitadas pudieron probar un smoothie preparado con el polvo para preparar bebida rica en proteínas sabor chocolate de Oriflame, una opción práctica y deliciosa para nutrir el cuerpo sin renunciar al sabor. Además, se presentaron los suplementos de la línea Wellosophy, pensados para complementar la rutina wellness, así como los productos para el cuidado de la piel, enfocados en verse y sentirse bien desde adentro hacia afuera.

Entre conversaciones, risas y momentos de calma, esta mañana se convirtió en un recordatorio de que el verdadero bienestar está en el balance: movimiento, nutrición, autocuidado y buena energía. Un encuentro que fusionó wellness, energía, conciencia y comunidad, dejando claro que cuidarse también puede ser una experiencia inspiradora y deliciosa.