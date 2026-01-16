Suscríbete
15 tips para comenzar en la yoga si es tu primera vez (y no rendirte en el intento)

Si creías que el yoga era solo para cuerpos flexibles o personas zen que hacen posturas imposibles, respira (literalmente). El yoga no es una competencia, es un camino. Y si estás por empezar, aquí tienes 15 consejos realistas y amigables para disfrutar el proceso, conectar contigo y hacer de esta práctica una aliada para tu cuerpo, mente y bienestar.

Enero 16, 2026 • 
Leilani Aviles
yoga-paloma-dormida.jpg

4 Posturas de yoga que debes hacer si tienes emociones estancadas

Getty Images

1. Empieza con una mente abierta

No necesitas ser flexible, ni tener el outfit perfecto, ni saber los nombres en sánscrito. Solo necesitas ganas de conectar contigo. Cada cuerpo tiene su ritmo, y eso está bien.

2. Elige el estilo de yoga adecuado para ti

Existen muchas variantes:

  • Hatha Yoga → ideal para principiantes.
  • Vinyasa → fluido y dinámico.
  • Yin Yoga → relajante y profundo.
  • Power Yoga → más físico y activo.
    Explora hasta encontrar el que te haga sentir en equilibrio.

3. Empieza en casa (pero con guía)

Puedes comenzar con clases en YouTube o apps guiadas, pero asegúrate de seguir a instructores certificados. Te ayudará a conocer posturas básicas y evitar lesiones. Cuando te sientas lista, considera tomar clases presenciales.

4. Crea tu pequeño espacio zen

No necesitas un estudio caro. Solo un rincón tranquilo, una vela, tu tapete y música suave. Haz que ese lugar se sienta como tu refugio personal para reconectar cada día.

5. Escucha a tu cuerpo, no al ego

Si una postura duele, no la fuerces. El yoga no se trata de “hacerlo perfecto”, sino de escuchar lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Tu respiración te dirá cuándo avanzar o cuándo parar.

6. Aprende las posturas base

Comienza con lo esencial:

  • Tadasana (montaña)
  • Adho Mukha Svanasana (perro boca abajo)
  • Balasana (postura del niño)
  • Bhujangasana (cobra)
    Estas posturas fortalecen, relajan y te enseñan la alineación correcta.

7. Sé constante, no perfecta

Mejor 10 minutos diarios que una hora una vez al mes. La constancia crea el hábito, y el hábito transforma. Haz del yoga un momento sagrado en tu rutina.

8. Hidrátate bien antes y después

Aunque no parezca un ejercicio “exigente”, el yoga activa músculos, sistema nervioso y circulación. Bebe agua o té antes y después de practicar para mantenerte equilibrada.

9. No te compares

Cada cuerpo es distinto. Alguien puede tocar el suelo con facilidad y tú apenas estirar los brazos… ¡y está bien! Tu práctica es tuya, no una competencia visual.

10. Aprende a respirar (de verdad)

La respiración es el corazón del yoga. Practica la técnica pranayama: inhalar profundo por la nariz, exhalar lento por la boca. Respirar bien mejora tu energía, calma y concentración.

11. Usa accesorios si los necesitas

Bloques, cinturones o cojines no son “trampa”: son aliados. Te ayudan a lograr posturas sin forzar tu cuerpo y a mantener la alineación correcta.

12. Cuida tu cuerpo antes y después de la práctica

Haz estiramientos suaves antes y después. Después del yoga, puedes aplicar un aceite relajante o darte un baño tibio para potenciar la relajación muscular.

13. Combina yoga con intención

Más allá del ejercicio, el yoga también es emocional. Puedes empezar tu práctica con una intención diaria: paz, claridad, fortaleza o amor propio. Eso transforma el movimiento en propósito.

14. Acepta los días buenos y los no tanto

Habrá días donde fluyas increíble y otros donde apenas logres concentrarte. No pasa nada. El yoga enseña paciencia y compasión contigo misma.

15. Recuerda: el yoga no se termina, se vive

No hay meta final ni postura perfecta. El yoga es un camino para conocerte, reconectarte y estar presente. Y lo mejor: siempre puedes volver a empezar.

Reflexión final

El yoga no es solo moverse: es respirar, soltar, aceptar y agradecer. Cada postura que conquistas no se trata de flexibilidad física, sino emocional. No busques verte bien haciendo yoga, busca sentirte bien haciendo yoga.

