“Jelly Nails": 5 diseños de la tendencia de uñas que dominará la primavera

Dile adiós a los colores opacos y sólidos. Las jelly nails son la tendencia absoluta. Se trata de una manicura translúcida, con colores vibrantes pero que dejan pasar la luz, creando un efecto visual parecido al de la gelatina o el cristal de color. Es fresca, divertida y, sobre todo, le da un respiro a tus manos después de los tonos oscuros del invierno.

Los 5 estilos que tienes que probar

Lavender mist

El color lila en versión transparente. Da un aire místico y muy primaveral que combina con todo.

Cherry jelly

Un rojo translúcido que se ve sexy pero juvenil. Es el equivalente a usar un gloss rojo en los labios.

Mix & match

Usa un color gelatina diferente en cada uña (rosa, azul, amarillo, verde). Es el look perfecto para un fin de semana de brunch.

Con glitter encapsulado

Al ser una base translúcida, el brillo parece flotar dentro de la uña, dándole profundidad 3D.

Neon glow

Si eres atrevida, el verde o naranja neón en acabado jelly es la forma más moderna de llevar colores brillantes sin que se vean pesados.