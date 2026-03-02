Suscríbete
Moda y Belleza

“Jelly Nails": 5 diseños de la tendencia de uñas que dominará la primavera

Las uñas efecto gelatina son el ‘must’ de marzo. Inspírate con estos 5 diseños de ‘Jelly Nails’ para tu próximo diseño de primavera

Marzo 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
Personalidad en colores

Getty Images

Dile adiós a los colores opacos y sólidos. Las jelly nails son la tendencia absoluta. Se trata de una manicura translúcida, con colores vibrantes pero que dejan pasar la luz, creando un efecto visual parecido al de la gelatina o el cristal de color. Es fresca, divertida y, sobre todo, le da un respiro a tus manos después de los tonos oscuros del invierno.

Los 5 estilos que tienes que probar

Lavender mist

El color lila en versión transparente. Da un aire místico y muy primaveral que combina con todo.

Cherry jelly

Un rojo translúcido que se ve sexy pero juvenil. Es el equivalente a usar un gloss rojo en los labios.

Mix & match

Usa un color gelatina diferente en cada uña (rosa, azul, amarillo, verde). Es el look perfecto para un fin de semana de brunch.

Con glitter encapsulado

Al ser una base translúcida, el brillo parece flotar dentro de la uña, dándole profundidad 3D.

Neon glow

Si eres atrevida, el verde o naranja neón en acabado jelly es la forma más moderna de llevar colores brillantes sin que se vean pesados.

Jelly nails art
Jelly nails art
Jelly nails art
Jelly nails art
Jelly nails art
1 of 5: Mix&match jelly nails

Pinterest

2 of 5: Neon glow jelly nails

Pinterest

3 of 5: Lavender mist jelly nails

Pinterest

4 of 5: Glitter jelly nails

Pinterest

5 of 5: Cherry jelly nails

Pinterest

diseño uñas tendencias de belleza primavera jelly nails
Scarlet Valencia
Te sugerimos
estos-son-los-perfumes-que-usan-las-mujeres-millonarias.jpg
Moda y Belleza
Estos son los 5 perfumes que huelen a millonaria
Septiembre 21, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
peinados tendencia navidad
Moda y Belleza
3 peinados rápidos para cuando no te lavas el pelo (y te harán ver arreglada)
Febrero 28, 2026
 · 
Scarlet Valencia
cortes-en-capas.png
Moda y Belleza
5 cortes en capas que te rejuvenecen
Agosto 07, 2025
 · 
María Dávalos
perfumes-que-huelen-a-jefa-mujer-lider-empoderada.jpg
Moda y Belleza
Estos son los 5 perfumes que huelen a “jefa” (mujer líder y empoderada)
Octubre 03, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja