‘Skin-Glass’ 2.0: Cómo lograr el efecto piel de vidrio sin usar 10 productos

El Skin-Glass 2.0 se trata de trabajar de forma inteligente, no difícil. Todas amamos el look de piel luminosa, pero seamos realistas: nadie tiene tiempo y ni es sano aplicar 12 capas de producto en la piel de tu rostro. Te enseñamos a hackear tu rutina para que tu cara brille tanto como tus planes para este nuevo mes.

La técnica del “sandwich de hidratación”

Humedad base

Después de lavar tu cara, no la seques por completo. Aplica un tónico o agua termal sobre la piel húmeda.

El Héroe

Aplica un suero que combine ácido hialurónico y niacinamida. El primero rellena y el segundo unifica el tono y da brillo.

Sellado

Usa una crema hidratante ligera o un aceite facial seco solo en los puntos altos del rostro.

El brillo real viene de una piel sana, no saturada. Prueba este método hoy y despierta el lunes con esa luz natural que parece filtro, pero es pura técnica.