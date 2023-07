Una opción interesante que considerar es adoptar una rutina de self-care vegana, ¡te decimos cómo hacerlo!

El veganismo se ha popularizado en años recientes por una necesidad importante de cuidar a nuestro planeta. Aunque esto no significa que nos descuidemos, ¡al contrario! Esta es una gran oportunidad para ponernos creativas y explorar qué opciones tenemos para innovar con nuestra rutina.

A veces se nos olvida que en la naturaleza podemos encontrar muchos ingredientes que fácilmente podemos agregar a nuestra rutina de cuidado personal, tanto de noche como de día. A continuación, te dejamos algunos tips para que puedas tener una rutina de self-care vegana y poco dañina para el planeta.

Cómo lograr una rutina de self-care vegana en 5 pasos

Vitamina C como antioxidante

Uno de los ingredientes más usados en productos para la piel es la vitamina C, gracias a sus propiedades antioxidantes, que hacen que la piel este radiante, contrarrestan los efectos de la edad y las manchas. No tienes por qué gastar muchísimo dinero en comprar un botecito de vitamina C, puedes encontrar buenas opciones súper naturales en Amazon o tiendas naturistas, como el SkinActive Vitamin C de Garnier o Pure Vitamin C de La Roche Posay. Solo revisa que el primer ingrediente sea la vitamina C. Un tip para que sea más efectivo es ponerte este ingrediente antes que cualquier otro y esperar a que se absorba antes de ir al siguiente paso.

Aloe Vera para desinflamar

El Aloe Vera es un elemento antiinflamatorio natural, si tienes una planta de cactus podrías sacarlo directamente de ahí, y si no, puedes comprarlo. Siempre revisa que no tenga alcohol, porque eso podría irritar tu piel. Este ingrediente es perfecto para pieles que suelen tener acné o irritaciones. Un bonus tip, es que puedes meterlo al refrigerador y usarlo frío, especialmente después de una noche larga.

Como exfoliante, usa avena

Aunque visualmente la avena puede no verse tan glamurosa, es uno de los mejores exfoliantes naturales que hay. Antes que nada, debes molerla. Ya que sea un polvo, agregar agua, fría o caliente, lo que tú prefieras. Masajéala suavemente por tu cara, te ayudará con la absorción de grasas y con la eliminación de células muertas. Además, también ayuda a desinflamar. Cuando vayas a comprar este ingrediente, revisa que no tenga ningún otro elemento como azúcar, o cómprala directo en una tienda a granel.

Las maravillas de la avena Foto: Getty Images

Aceite de coco, el producto indispensable

El aceite de coco es reconocido por sus usos gastronómicos como un excelente sustituto healthy del aceite y la mantequilla; para guisar, hornear y freír sin dejar ningún sabor a coco, aunque tiene muchos más beneficios que puedes incorporar a tu día a día.

Este ingrediente ha sido asociado con el cuidado personal a lo largo de la historia. Lo más interesante de este producto es que es uno de los más versátiles que puedes tener. Puede ser utilizado en todo el cuerpo, en el pelo y hasta como enjuague bucal. Un estudio del International Journal of Life Sciences Research demuestra que retrasa la aparición de arrugas y promueve la elasticidad de la piel. Por esto, no nos sorprende que el aceite de coco sea uno de los ingredientes principales de muchos productos en el mercado. Si no sabes por donde empezar, una gran opción es el aceite de coco de Calahua, ya que es de origen 100% natural, plant based, proviene de cultivos orgánicos y cuenta con certificación orgánica por Agricert- USDA.

Aceite de coco Foto: Getty Images

La miel, también conocida como oro líquido

Este producto es uno de los antisépticos naturales más reconocidos, aunque su consistencia no es ideal para nuestra rutina diaria, la miel es una gran opción para utilizar de vez en cuando y regresarle un poco de brillo a tu cara. Te ayudará con imperfecciones, especialmente si estas están infectadas, es igualmente antiinflamatoria y humectante. Si decides darle una oportunidad a la miel y hacer una mascarilla con ella, escoge la versión raw, es la que más propiedades tiene.

Puedes agregar todos estos ingredientes, poco a poco, a los diferentes pasos de tu rutina de self-care para evitar que tu piel pase por un cambio radical.