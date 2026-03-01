Cansancio emocional: qué hacer cuando no estás triste, pero tampoco estás bien

Hay una forma de agotamiento que no se cura durmiendo ocho horas.
Es el que aparece después de sostener demasiado: responsabilidades, expectativas, conflictos, presión constante por “estar bien”.
Y lo más peligroso es que se normaliza.
Señales de cansancio emocional
- Todo te irrita más de lo normal.
- Te cuesta ilusionarte.
- Socializar te agota.
- Sientes que estás funcionando, pero no disfrutando.
- Te desconectas fácilmente de lo que antes te emocionaba.
No siempre es depresión. A veces es acumulación.
¿Por qué pasa?
Porque muchas veces:
- No ponemos límites.
- No pedimos ayuda.
- Nos exigimos productividad incluso cuando estamos agotadas.
- Minimizar lo que sentimos se vuelve hábito.
Ser fuerte constantemente también cansa.
Qué puedes hacer
- Reduce estímulos innecesarios (redes, conversaciones drenantes).
- Agenda espacios de no productividad.
- Habla de lo que sientes antes de que se convierta en explosión.
- Evalúa si necesitas apoyo profesional. Pedir terapia no significa estar rota.
Algo importante
No tienes que tocar fondo para merecer descanso.
No tienes que estar devastada para pedir ayuda.
A veces, tu cuerpo no está pidiendo más disciplina.
Está pidiendo pausa.