7 suplementos que deberías empezar a tomar antes de quedar embarazada (según expertos en fertilidad)

⚠️ Importante: Antes de iniciar cualquier suplemento, consulta a tu ginecólogo o médico de cabecera para ajustar dosis según tu historia clínica.

1. Ácido fólico (Vitamina B9)

El más importante y el primero que deberías considerar.



Por qué es clave: Reduce el riesgo de defectos del tubo neural (como espina bífida) en el bebé.

Reduce el riesgo de defectos del tubo neural (como espina bífida) en el bebé. Cuándo empezar: Idealmente 3 meses antes de intentar concebir.

Idealmente 3 meses antes de intentar concebir. Dosis común recomendada: 400–800 mcg diarios (puede variar según indicación médica).

El tubo neural se forma en las primeras semanas del embarazo, muchas veces antes de que sepas que estás embarazada.

2. Hierro

Fundamental para prevenir anemia antes y durante el embarazo.



Por qué importa: El volumen sanguíneo aumenta significativamente en el embarazo.

El volumen sanguíneo aumenta significativamente en el embarazo. Beneficio previo: Mejora energía y reduce riesgos de fatiga severa durante el primer trimestre.

Mejora energía y reduce riesgos de fatiga severa durante el primer trimestre. Dato: Muchas mujeres en edad fértil tienen deficiencia leve sin saberlo.

Tu médico puede solicitar un estudio de ferritina para saber si realmente lo necesitas.

3. Vitamina D

La deficiencia de vitamina D es más común de lo que crees.



Por qué es clave: Apoya la función inmunológica, el equilibrio hormonal y la implantación del embrión.

Apoya la función inmunológica, el equilibrio hormonal y la implantación del embrión. También ayuda: A la absorción del calcio y al desarrollo óseo del bebé.

A la absorción del calcio y al desarrollo óseo del bebé. Dato interesante: Niveles adecuados de vitamina D se han asociado con mejores tasas de fertilidad.

4. Omega-3 (DHA y EPA)

Especialmente importante el DHA.



Beneficio: Apoya el desarrollo cerebral y visual del bebé.

Apoya el desarrollo cerebral y visual del bebé. Antes del embarazo: Puede ayudar a mejorar la calidad ovocitaria y reducir inflamación.

Puede ayudar a mejorar la calidad ovocitaria y reducir inflamación. Extra: También favorece la salud cardiovascular de la madre.

Busca suplementos purificados de alta calidad.

5. Yodo

Esencial para la función tiroidea.



Por qué importa: La tiroides regula hormonas cruciales para la fertilidad y el desarrollo cerebral fetal.

La tiroides regula hormonas cruciales para la fertilidad y el desarrollo cerebral fetal. Deficiencia leve: Puede afectar el desarrollo neurológico del bebé.

Puede afectar el desarrollo neurológico del bebé. Recomendación: Muchas guías prenatales incluyen entre 150 mcg diarios.

6. Colina

Uno de los suplementos más subestimados.



Función: Contribuye al desarrollo cerebral temprano y formación de membranas celulares.

Contribuye al desarrollo cerebral temprano y formación de membranas celulares. Dato relevante: Muchas mujeres no alcanzan los niveles recomendados solo con dieta.

Muchas mujeres no alcanzan los niveles recomendados solo con dieta. Interesante: Trabaja en conjunto con el ácido fólico.

7. Multivitamínico prenatal

Más práctico que comprar todo por separado.



Incluye ácido fólico, hierro, vitamina D, yodo y otros micronutrientes esenciales.

Está formulado específicamente para cubrir necesidades preconcepcionales y del primer trimestre.

No todos los prenatales son iguales: revisa etiquetas y calidad.

¿Cuándo empezar a prepararte?

Los especialistas recomiendan comenzar suplementación al menos 3 meses antes de buscar embarazo, ya que los óvulos tardan aproximadamente 90 días en madurar completamente.

La preparación previa puede influir en:



Calidad ovocitaria

Equilibrio hormonal

Reservas nutricionales

Desarrollo temprano del embrión

Algo muy importante

Los suplementos no reemplazan:



Una alimentación balanceada

Dormir bien

Reducir estrés

Evitar alcohol y tabaco

Control médico preconcepcional

La salud reproductiva es integral.

Reflexión final

Prepararte para un embarazo no es solo físico, también es emocional y nutricional. Iniciar con anticipación no significa presionarte, sino darle a tu cuerpo las mejores condiciones posibles para crear vida de forma saludable.

Porque la maternidad comienza mucho antes de la prueba positiva.

