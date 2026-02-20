7 suplementos que deberías empezar a tomar antes de quedar embarazada (según expertos en fertilidad)
Si estás pensando en embarazarte —ya sea este año o pronto— la preparación empieza mucho antes de la prueba positiva. La nutrición previa a la concepción puede influir en la calidad de los óvulos, el equilibrio hormonal y el desarrollo temprano del bebé. Estos son los suplementos clave que los especialistas suelen recomendar antes de buscar embarazo.
⚠️ Importante: Antes de iniciar cualquier suplemento, consulta a tu ginecólogo o médico de cabecera para ajustar dosis según tu historia clínica.
1. Ácido fólico (Vitamina B9)
El más importante y el primero que deberías considerar.
- Por qué es clave: Reduce el riesgo de defectos del tubo neural (como espina bífida) en el bebé.
- Cuándo empezar: Idealmente 3 meses antes de intentar concebir.
- Dosis común recomendada: 400–800 mcg diarios (puede variar según indicación médica).
El tubo neural se forma en las primeras semanas del embarazo, muchas veces antes de que sepas que estás embarazada.
2. Hierro
Fundamental para prevenir anemia antes y durante el embarazo.
- Por qué importa: El volumen sanguíneo aumenta significativamente en el embarazo.
- Beneficio previo: Mejora energía y reduce riesgos de fatiga severa durante el primer trimestre.
- Dato: Muchas mujeres en edad fértil tienen deficiencia leve sin saberlo.
Tu médico puede solicitar un estudio de ferritina para saber si realmente lo necesitas.
3. Vitamina D
La deficiencia de vitamina D es más común de lo que crees.
- Por qué es clave: Apoya la función inmunológica, el equilibrio hormonal y la implantación del embrión.
- También ayuda: A la absorción del calcio y al desarrollo óseo del bebé.
- Dato interesante: Niveles adecuados de vitamina D se han asociado con mejores tasas de fertilidad.
4. Omega-3 (DHA y EPA)
Especialmente importante el DHA.
- Beneficio: Apoya el desarrollo cerebral y visual del bebé.
- Antes del embarazo: Puede ayudar a mejorar la calidad ovocitaria y reducir inflamación.
- Extra: También favorece la salud cardiovascular de la madre.
Busca suplementos purificados de alta calidad.
5. Yodo
Esencial para la función tiroidea.
- Por qué importa: La tiroides regula hormonas cruciales para la fertilidad y el desarrollo cerebral fetal.
- Deficiencia leve: Puede afectar el desarrollo neurológico del bebé.
- Recomendación: Muchas guías prenatales incluyen entre 150 mcg diarios.
6. Colina
Uno de los suplementos más subestimados.
- Función: Contribuye al desarrollo cerebral temprano y formación de membranas celulares.
- Dato relevante: Muchas mujeres no alcanzan los niveles recomendados solo con dieta.
- Interesante: Trabaja en conjunto con el ácido fólico.
7. Multivitamínico prenatal
Más práctico que comprar todo por separado.
- Incluye ácido fólico, hierro, vitamina D, yodo y otros micronutrientes esenciales.
- Está formulado específicamente para cubrir necesidades preconcepcionales y del primer trimestre.
No todos los prenatales son iguales: revisa etiquetas y calidad.
¿Cuándo empezar a prepararte?
Los especialistas recomiendan comenzar suplementación al menos 3 meses antes de buscar embarazo, ya que los óvulos tardan aproximadamente 90 días en madurar completamente.
La preparación previa puede influir en:
- Calidad ovocitaria
- Equilibrio hormonal
- Reservas nutricionales
- Desarrollo temprano del embrión
Algo muy importante
Los suplementos no reemplazan:
- Una alimentación balanceada
- Dormir bien
- Reducir estrés
- Evitar alcohol y tabaco
- Control médico preconcepcional
La salud reproductiva es integral.
Reflexión final
Prepararte para un embarazo no es solo físico, también es emocional y nutricional. Iniciar con anticipación no significa presionarte, sino darle a tu cuerpo las mejores condiciones posibles para crear vida de forma saludable.
Porque la maternidad comienza mucho antes de la prueba positiva.