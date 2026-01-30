Suscríbete
Fitness

Bye Gym Guilt: 10 formas de mantenerte activa el fin de semana sin pisar una caminadora

¿No hubo gym? ¡No hay problema! El fin de semana es la oportunidad perfecta para mover el cuerpo de forma diferente. Convierte tus planes de descanso en una dosis de endorfinas con estos trucos infalibles.

Enero 30, 2026 • 
Leilani Aviles
Full length of woman doing lunges while watching online yoga class. Female is wearing sports clothing in living room. She is working out at home.

Morsa Images/Getty Images

1. El “Marie Kondo Cardio”

Aprovecha para organizar ese clóset que parece zona de guerra o limpiar a fondo tu cuarto. Subir, bajar, agacharte y cargar cajas quema más calorías de las que imaginas. ¡Productividad y ejercicio en uno solo!

2. Concierto privado en tu sala

Súbele al volumen a tu playlist favorita y baila como si nadie te viera durante 20 minutos. El baile es uno de los mejores ejercicios cardiovasculares y, honestamente, el que mejor humor te deja.

3. Sé turista en tu propia ciudad

Olvídate del coche o del Uber por un rato. Elige un barrio que no conozcas y camina sus calles. Entre fotos para Instagram y vitrineo, podrías terminar caminando 5 o 7 kilómetros sin darte cuenta.

4. El “Escalera Challenge”

Si vives en edificio o vas a una plaza comercial, ignora el elevador. Subir escaleras es el mejor entrenamiento gratuito para los glúteos y las piernas. ¡Toma el reto de no usar elevadores durante todo el fin!

5. Citas activas (menos café, más movimiento)

En lugar de ver a tu mejor amiga solo para sentarse a tomar un café, invítala a jugar boliche, a una clase de pádel o a caminar por un parque. Se pondrán al día igual, pero quemando energía.

6. La regla de los 10 minutos de YouTube

Si sientes que te estás volviendo parte del sillón, busca un video de “10-minute standing abs” o “yoga para principiantes”. Son solo 10 minutos, no necesitas equipo y te quitarán la sensación de pesadez.

7. Caminata con Podcast

¿Tienes episodios pendientes de tu podcast favorito? Haz un trato contigo misma: solo puedes escucharlos si sales a caminar. Es la forma perfecta de nutrir tu mente mientras mueves las piernas.

8. Estiramiento mientras ves tu serie

No tienes que estar estática en el sofá. Siéntate en un mat de yoga (o en la alfombra) y haz estiramientos básicos mientras ves el estreno de la semana. Tu flexibilidad te lo agradecerá.

9. El poder de las bolsas del súper

Si te toca hacer las compras de la semana, no uses el carrito hasta tu coche si no es indispensable. Cargar las bolsas (con cuidado y buena postura) es entrenamiento funcional puro. ¡Activa esos brazos!

10. Juega con tu mascota (o sobrinos)

Nada te mantiene más activa que un perro con ganas de correr o un niño pequeño con energía infinita. Sal al jardín o al parque y entra al juego. Terminarás más cansada que después de una clase de HIIT.

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
