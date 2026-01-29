Suscríbete
¿En 2026, los tintes fantasía siguen en tendencia?

Colores pastel, neones suaves y matices personalizados mantienen vigentes los tintes fantasía en 2026, con una evolución más madura, portable y consciente

Enero 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Lady with multiple colored dyed hair, eyes closed

Paper Boat Creative/Getty Images

Hubo un momento en que llevar el cabello rosa, azul o lavanda era una declaración radical. En 2026, los tintes fantasía ya no funcionan solo como gesto provocador, sino como una forma más de expresión personal que se adapta a distintos estilos de vida. La pregunta no es si siguen en tendencia, sino cómo han cambiado.

La respuesta corta: sí, siguen presentes, pero no como antes. La estética fantasía evolucionó hacia versiones más refinadas, menos literales y mucho más personalizadas. Atrás quedaron los colores planos y saturados aplicados de raíz a puntas; hoy dominan los matices suaves, los degradados sutiles y los tonos que dialogan con el color natural del cabello en lugar de imponerse sobre él.

En 2026, los tonos más solicitados se mueven en una gama que va del lavanda empolvado, el rosa cuarzo, el durazno frío y el azul humo, hasta verdes diluidos y grises con subtonos irisados. Son colores que se perciben fantasía solo cuando la luz los revela, una elección ideal para quienes buscan algo distinto sin comprometer del todo un look cotidiano o profesional.

Otro cambio clave está en la forma de llevarlos. Los tintes fantasía ya no se concentran únicamente en el cabello completo. Aparecen en mechones estratégicos, capas internas, contornos del rostro o puntas difuminadas. Esta aplicación fragmentada permite experimentar sin una transformación total y responde a una necesidad muy clara de 2026: flexibilidad. El color acompaña el ritmo de vida, no lo condiciona.

Los tintes fantasía no pasan de moda en 2026.jpg

Los tintes fantasía no pasan de moda en 2026

Instagram

También hay una conversación más abierta sobre el cuidado del cabello. Las fórmulas actuales priorizan ingredientes menos agresivos, pigmentos semipermanentes y tratamientos que protegen la fibra capilar. Esto ha hecho que muchas personas que antes evitaban los tintes fantasía por miedo al daño ahora se animen a probarlos, aunque sea de forma temporal.

En términos culturales, el auge de la individualidad sigue siendo el motor principal. En una época donde la imagen se comparte constantemente, el cabello funciona como una extensión del estado de ánimo. El color ya no responde solo a tendencias virales, sino a momentos personales como cambios de etapa, necesidad de jugar, ganas de diferenciarse o simplemente de verse distinto sin explicar demasiado.

Eso sí, el maximalismo extremo perdió fuerza. En 2026, los tintes fantasía se alinean más con una estética consciente y curada. La intención importa tanto como el resultado. No se trata de llamar la atención a toda costa, sino de sentirse representada frente al espejo.

Youth portrait

En 2026, los tintes fantasía ya no se concentran únicamente en el cabello completo

Francesco Carta fotografo/Getty Images

En conclusión, los tintes fantasía no desaparecen en 2026, pero tampoco dominan como antes. Se transforman. Se vuelven más sutiles, más pensados y, sobre todo, más personales. Ya no son una moda pasajera, sino una opción estética que se adapta a quien la lleva. Y eso, en una era donde la autenticidad pesa más que la estridencia, es precisamente lo que los mantiene vigentes.

tinte de pelo colores fantasía tintes Tendencias 2026
