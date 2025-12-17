Suscríbete

Tendencias 2026

"Bugonia" Headline Gala - The 69th BFI London Film Festival
Moda y Belleza
¿Cortas o largas? Así es como llevaremos las uñas en 2026
¿Uñas cortas o largas en 2026? La tendencia deja atrás los extremos y apuesta por diseños con intención, acabados cuidados y elecciones que reflejan estilo personal
Diciembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García