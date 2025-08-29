Este es el fleco que logra estilizar y rejuvenecer al instante cualquier tipo de rostro

Con el cambio de temporada, es normal que llegue también esta necesidad de cambiar algo en nuestra vida. Desde agregar más accesorios a nuestro look hasta recurrir a colores que nunca pensamos en usar.

Pero si tú lo que quieres es algo más notorio sin ser necesariamente drástico, puede que un fleco sea precisamente lo que buscas. Ya que si escoges el correcto, puedes enmarcar tu rostro, resaltar tus rasgos e incluso rejuvenecer un poco.

Fleco Birkin: el corte de pelo perfecto para estilizar y rejuvenecer al instante

Para tu fortuna, nos dedicamos a buscar el flequillo perfecto para lograr todo lo que hemos hablado sin hacerte sentir que el cambio era radical. Es por eso que lo que buscas es el fleco Birkin o Birkin bangs.

El fleco fue bautizado así en nombre de la actriz y cantante inglesa Jane Birkin, que ha sido una de las más grandes musas del mundo de la moda y su legado sigue en pie hasta hoy en día.

Getty Images

Regresando al corte, este flequillo es una variante de los muy amados y populares wispy bangs, los cuales dan ese look desaliñado pero muy estilizado, ideal para cualquier ocasión. Desde salidas con amigas a una cita romántica, este fleco es la opción perfecta para quienes quieren un cambio en su vida sin tener que comprometerse tanto.

Ya que al ser un fleco que no requiere de mucha densidad de pelo y tiene una longitud que se puede ajustar perfectamente a los lados o hacia atrás para que parezca que no está, nos da la libertad de usarlo o no si así lo decidimos.