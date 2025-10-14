3 jeans estilo vaquero que dominarán tu feed (¡y tu armario!) 🍂

Olvídate de los mismos de siempre, porque la pasarela (y tu street style favorito) nos ha dado luz verde para atrevernos con siluetas que gritan personalidad. Te traemos los tres tipos de denim que vas a necesitar YA para brillar más que las hojas de otoño.

1. El Reinado del ‘Wide Leg’ (¡más ancho, más chic!)

Si pensabas que el skinny jean era intocable, este otoño el wide leg viene a destronarlo. Olvídate de sentirte embutida; aquí la clave es la fluidez y el movimiento. Este corte no solo alarga las piernas de forma espectacular, sino que le da un toque effortless chic a cualquier look. ¿El secreto para llevarlo sin parecer que te “traga”? ¡El tiro alto! Marca tu cintura y haz que el efecto sea puro glamour.

Cómo lo llevamos: Combínalo con tops ajustados o bodys para balancear el volumen. Una blusa de seda metida por dentro y unos tacones de punta cuadrada o unas plataformas son la fórmula secreta para elevarlo. ¡Prepárate para sentirte como una supermodel en pleno desfile!

2. El Resurgir del ‘Barrel Leg’ (¡la silueta más cool del momento!)

¿Buscas algo diferente que te saque del molde? El barrel leg es tu nuevo crush. Este corte es como una obra de arte: ancho en las caderas y muslos, y se va estrechando sutilmente hacia el tobillo, creando una silueta curvada y ultra-moderna que recuerda a un barril (de ahí su nombre, duh!). Es inesperado, es vanguardista, y es el vaquero perfecto para las que aman experimentar.

Cómo lo llevamos: Para que su forma destaque, combínalos con prendas más cortas o ajustadas en la parte superior. Un crop top de punto, un suéter corto o una chaqueta cropped serán tus mejores aliados. ¿Zapatos? Botines con algo de plataforma o unas zapatillas chunky para un toque urbano chic. ¡Marca la diferencia!

3. El Romántico ‘Bootcut’ (¡con un twist de nostalgia!)

¡Sorpresa! El bootcut ha vuelto, pero no te imagines el de principios de los 2000 que quizás guardas en el baúl de los recuerdos. Este otoño, el bootcut llega con una actitud renovada: el sutil ensanchamiento en el bajo es más refinado y elegante, perfecto para lucir esas botas que tanto amas (¡de ahí su nombre, obviamente!). Es la opción ideal si buscas alargar tu figura y darle un toque de sofisticación retro a tus looks.

Cómo lo llevamos: Este vaquero es el compañero perfecto para botas altas o botines que se esconden perfectamente bajo el bajo acampanado. En la parte superior, piensa en camisas románticas con volantes o mangas abullonadas, o un jersey de cuello alto para un look más pulido. Añade un blazer estructurado y un bolso de hombro para ese toque effortless pero ultra-chic que te hará sentir como salida de una película. ¡Prepara tus botas y a caminar con estilo!

