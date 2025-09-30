¿Orlando Bloom se arrepiente de terminar con Katy Perry?

Parece que el actor ha reflexionado y no está muy feliz con su separación de Katy Perry

Si hubo una ruptura que sacudió las redes sociales, sin duda fue la de Orlando Bloom y Katy Perry, quienes estuvieron juntos por casi 10 años y comparten una hija (Daisy Dove Bloom).

Aunque empezó con rumores y especulaciones, fue a través de un comunicado compartido por los representantes de ambos que se confirmó la separación en junio de este año. Pero parece que Orlando ya no está tan seguro de la decisión tomada.

¿Orlando Bloom se arrepintió de separarse de Katy Perry?

Según lo declarado por una fuente anónima para el medio Star, el actor la ha pasado mal y ha reflexionado mucho en su decisión.

“Cuanto más reflexiona sobre su futuro, más ansioso se siente y más se da cuenta de que cometió un gran error al dejar que Katy se le escapara de las manos”.

La misma fuente incluso comentó que el actor está consciente de que su relación con Katy es “lo mejor que le ha pasado” incluso con sus “altibajos”, es por eso que se encuentra buscando “el coraje para pedirle una segunda oportunidad”.

Por interesante que suene el ver a Orlando intentar recuperar a Katy, nada está confirmado, por lo que puede tratarse de rumores. Pero tú qué opinas, ¿te gustaría que la pareja se reconcilie o es mejor que sigan caminos separados?