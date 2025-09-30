Nicole Kidman solicitó el divorcio a Keith Urban

La pareja parece tener “diferencias irreconciliables” después de 19 años de matrimonio

La noticia de la separación entre Nicole Kidman y Keith Urban tomó por sorpresa al mundo, ya que tenían 19 años de matrimonio y eran considerados una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento.

De los primeros medios en informar sobre la separación fue TMZ, que aseguró que fue Keith quien provocó la separación y Nicole se encontraba tratando de remediar la situación. Pero parece que la realidad es otra.

Ya que The Post dio a conocer que Nicole solicitó el divorcio, entre los documentos sobre la separación, se estipula que la razón son diferencias irreconciliables. La actriz también pide que sus hijas vivan principalmente con ella.

De momento, el proceso de divorcio está en sus etapas iniciales, por lo que no se sabe a qué acuerdos busca llegar la expareja en cuanto a custodia y posible compensación monetaria.