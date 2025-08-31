El inminente regreso de la elegancia vintage es lo que dominará este otoño 2025

Este otoño la moda le abre paso a lo vintage para reinventarse y conquistar nuestros closets

Si algo es claro en esta vida es que la mayoría de cosas son cíclicas, entre ellas la moda y su amor por traer a relucir estilos y tendencias que tuvieron su auge en el siglo pasado. Y aunque es normal pensar en ropa vieja y llena de polvo cuando alguien trae a la conversación las palabras vintage, la realidad es muy distinta.

Ya que grandes diseños y fuentes de inspiración vienen de esos patrones o accesorios que en su momento fueron disruptivos. Es por eso que aquí te dejamos una guía básica de lo que necesitas para adaptar la elegancia vintage a tu closet este otoño 2025.

El polka dot y el estilo preppy como tus mejores aliados

Aunque los polka dots son un patrón que llegó para quedarse este año, en otoño tendrá su auge, ya que es muy versátil y capaz de estilizar cualquier look, independientemente de cómo decidas usarlo. Ya sea en una falda satinada o como parte de tu manicure, el estampado de lunares es un must have.

En cuanto al estilo preppy, es otro vistazo al pasado como inspiración para traer el concepto de manera reinterpretada para adaptarse a lo contemporáneo. Sea cual sea la variante de estilo preppy que te guste más, la base de esta tendencia es recurrir a tonos neutros y diseños sobrios que, al combinarlos, nos dan esa vibra elegante de las élites universitarias de Estados Unidos en los noventas.

La manicura francesa cobra protagonismo y se reinventa esta temporada

Encontrar el manicure que evoque elegancia sin caer en un minimalismo total es difícil, pero no cuando se trata del manicure francés y la manera en que se ha reinventado este año. Ya que está dando paso a combinar el glamour clásico con diseños y tonos llenos de vida y versatilidad. Desde la versión con lineas que popularizó Kylie Jenner hasta su versión con color de temporada como naranja quemado o verde bosque, este diseño de uñas será tu mejor aliado este otoño 2025.

These boots were made for autumn

En cuanto a calzado, opciones como mocasines o sandalias estilo Copenhague es lo que se está posicionando como los favoritos de la temporada, pero si hay algo que será protagonista este otoño 2025, sin duda son las botas. Ya sean botines, botas largas o con animal print, sea cual sea la versión que más te guste, las botas van a estilizar y darle elegancia hasta a tu look más casual.

Ya sea que quieras adaptar por completo esta estética o solo parcialmente, el estilo vintage elegante es una apuesta segura para lucir espectacular este otoño 2025 sin tener que reinventar por completo tu closet. Con un par de básicos estratégicamente estilizados, vas a dominar la temporada independientemente del evento al que vayas.