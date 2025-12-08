Nuestra selección de joyería Tommy que no puede faltar en tu Christmas Wishlist

Hay regalos que se ven bonitos bajo el árbol… y hay regalos que realmente usamos todos los días. La Cosmo Christmas Wishlist de este año lo dejó clarísimo: los relojes y joyería de Tommy Hilfiger son ese tipo de piezas que no se quedan guardadas, que combinan con todo y que transforman cualquier look a uno espectacular sin tanto esfuerzo… por eso, su presencia en nuestra lista navideña es más que merecida.

La magia de esta selección está en su versatilidad. Desde pulseras con acabados plateados, dorados y rose gold (esas que quedan perfectas con jeans, un suéter chunky o con tu outfit de oficina) hasta collares dobles que suman brillo sin sobrecargar. Son accesorios pensados para acompañarte en el día a día, con ese estilo limpio, moderno y ultra usable que define a Tommy.

Entre nuestras favoritas está la pulsera plateada con detalles en tonos dorado y rose, ideal para quien busca un toque elegante pero discreto; el collar con corazón abierto que es perfecto para un look romántico y minimalista; o la pulsera con candado “TH”, un detalle sutil pero cool que transforma incluso una t-shirt blanca.

La combinación de cadenas tipo serpiente y eslabones retorcidos (presentes tanto en el collar como en pulsera) también se volvió un must, porque literal combinan con todo.

Y si lo tuyo (o lo de quien vas a regalar) es la relojería, la Wishlist también incluye modelos que se sienten igual de modernos que atemporales: desde el reloj plateado con bisel rose gold y carátula limpia, hasta un cuadrado totalmente dorado que grita sofisticación.

También hay opciones más deportivas con carátula azul y mesh metálica, perfectas para quienes quieren estilo sin perder funcionalidad.

¿El común denominador? Son regalos seguros. Accesorios que funcionan sin pensarlo demasiado, fáciles de integrar a cualquier clóset y que realmente le dan un boost a tus looks diarios. Piezas perfectas para mujeres con estilo, sin complicaciones, sin excesos y con un sello clásico que nunca falla.

Así que si este año quieres sorprender (o autoregalarte algo… aquí no juzgamos), échale un ojo a nuestra wishlist. Spoiler: ¡cualquier opción de los relojes o joyería de Tommy Hilfiger es un acierto absoluto!