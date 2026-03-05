5 looks de jeans + blazer que te harán ver como una experta en estilo

Si existiera un uniforme oficial de las amantes de la moda, muy posiblemente sería este. Y no es lo que te pones, es cómo lo combinas. El combo de mezclilla y saco es el balance perfecto entre lo relajado y lo profesional; aquí te decimos cómo hacer que algo sencillo se vea de otro nivel.

Para una cena

Blazer oversize + jeans rectos + tacones de punta.

El look ‘Old Money’

Blazer marino + jeans blancos + loafers.

Vibra urbana y moderna

Blazer de cuero + jeans anchos + crop top.

Para una cita de noche

Blazer + jeans negros + transparencias

Fin de semana relajado

Blazer de lino + jeans cortos/bermudas + tenis/sandalias

Tip extra

¡Invierte en un buen blazer! No importa si tus jeans son los más viejos de tu clóset; el corte de un saco bien estructurado tiene el poder de transformar tu silueta y tu actitud en segundos.