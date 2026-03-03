Los 5 básicos de clóset que te harán ver “cara” sin gastar de más en primavera

En un mundo obsesionado con las tendencias efímeras, el verdadero secreto para verse siempre impecable y con mucho estilo está en cinco piezas clave que proyectan éxito y seguridad sin que tu tarjeta de crédito sufra. Estas son las inversiones inteligentes que necesitas en tu clóset.

El manual de estilo para primavera

La camisa blanca de popelina

Pero ojo, debe ser oversize y de una tela con estructura. Una camisa que se mantiene firme proyecta orden y poder.

El blazer con hombreras marcadas

Transforma unos jeans de 500 pesos en un look de pasarela al instante. La clave es el corte arquitectónico.

Pantalones de pinzas en tonos neutros

El color arena o gris piedra es el código visual del dinero. Olvida los leggings por un día; la caída de un pantalón sastre es insuperable.

Mocasines de piel (o efecto piel)

Son el zapato de la temporada. Dan un aire intelectual y costoso que los tenis simplemente no pueden competir.

Joyas minimalistas en dorado

Menos es más. Unos aretes tipo drop y un reloj de correa fina son suficientes para sellar el trato.